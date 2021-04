Serie A, un super Muriel e il solito Zapata regalano il 3-2 all'Atalanta contro l'Udinese

03 aprile 2021 a

E' un'Atalanta sempre più targata Colombia. Grazie a una doppietta di Muriel e ad un gol di Zapata, la squadra di Gian Piero Gasperini piega per 3-2 una coriacea Udinese e si porta momentaneamente da sola al terzo posto in classifica con 58 punti.

Per Muriel sono 18 i gol in campionati, Zapata invece sale a quota 11. I nerazzurri orobici proseguono la loro marcia verso una qualificazione in Champions League sempre più vicina. Ora toccherà alla Juve (ore 18) battere il Torino per tenere il passo.

Per l'Udinese un ko tutto sommato indolore visti gli altri risultati in zona retrocessione, i bianconeri di Gotti restano a +11 sul Cagliari terzultimo in posizione più che tranquilla. Non bastano ai bianconeri friulani le reti di Pereyra e Stryger Larsen. Come a Verona, nell'Atalanta Gasperini ripropone la difesa a quattro con Toloi e Gosens esterni. A centrocampo Pessina fa la mezzala con Malinovskyi dietro le due punte Muriel e Zapata. Nell'Udinese, Gotti replica con Braaf sulla trequarti alle spalle di Okaka unica punta. Alla fine però per l'Atalanta sono altri tre punti fondamentali in chiave Champions League. "Abbiamo dominato a lungo la partita, al di là dei due gol l'Udinese non ha creato molto. Sono stati in grado di riaprire due volte la gara, ha sicuramente creato un po' di apprensione. Ma nella globalità della gara il risultato è stato più in equilibrio di quello che si è visto in campo", ha commentato alla fine il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini.

