Juventus, "Agnelli ha guardato il derby in tv con Allegri": tempo scaduto per Pirlo, già tutto deciso?

Andrea Pirlo non sarà l’allenatore della Juventus ancora a lungo. Questo è poco ma sicuro, resta da capire quando sarà costretto a lasciare la panchina bianconera: secondo le ultime indiscrezioni non è escluso che possa essere esonerato prima del termine di questa stagione, anche perché la qualificazione in Champions League è in bilico e la squadra sembra proprio aver bisogno di una scossa. Anche perché passare da nove scudetti consecutivi a non qualificarsi nemmeno alla principale competizione europea sarebbe un fallimento enorme per il club.

Soprattutto dal punto di vista economico, prima ancora che da quello sportivo, dato che già ora i conti della Juventus non sono dei migliori, complice ovviamente la pandemia e la chiusura perenne degli stadi. Il presidente Andrea Agnelli starebbe pensando a una svolta che risponde al nome di Igor Tudor: l’attuale vice allenatore bianconero svolgerebbe ovviamente il ruolo di traghettatore fino al termine della stagione.

Poi diversi indizi lasciano pensare che i bianconeri torneranno ad affidarsi a Massimiliano Allegri, ancora senza squadra da quando la Juve ha deciso di separarsi da lui per inseguire il “bel gioco”. Secondo le indiscrezioni del Giornale, Allegri avrebbe visto il derby in tv con il presidente Allegri. Chissà cosa avrà detto al presidente dopo aver visto la Juve fermata sul 2-2 dalla quart’ultima in classifica… Tra l’altro in una recente intervista Allegri aveva lanciato segnali chiari: “Con il presidente Agnelli sono rimasto in ottimi rapporti e sono molto legato alla Juve a livello personale”.

