Juventus, la bomba di Flavio Briatore: "Qual è la vera tragedia", ciò che non sapete su Cristiano Ronaldo

Flavio Briatore rivela alcuni rumors sulla Juventus. Ospite di Piero Chiambretti a Tiki taka, l'imprenditore sostiene che Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juve a fine stagione. "La vera tragedia è la qualificazione tra i primi quattro", spiega Briatore, collegato dalla sua casa di Montecarlo. "Senza Champions mancherebbero 100 milioni di introiti e sul bilancio della società peserebbero tantissimo. La presenza di Ronaldo è legata alla prossima Champions. Senza Ronaldo potrebbe uscire".

Anche sulle difficoltà di questa stagione, con Andrea Pirlo allenatore a rischio, soprattutto se dovesse perdere con il Napoli e comunque a fine stagione, Briatore dice: "La cosa che mi fa strano è che fino a qualche anno fa noi juventini sapevamo la formazione, sapevamo che c’era un blocco di campioni insostituibili. Oggi chi sono i titolari della Juventus? Io non so se è colpa di Paratici o di Pirlo…".

Quindi Flavio Briatore osserva i problemi della Juventus a centrocampo: "Abbiamo comprato Rabiot che nessuno voleva. L’unico centrocampista che abbiamo è Arthur che ha fatto però solo 12 partite. A centrocampo abbiamo solo delle mezzale. Non abbiamo gregari che lavorano. Non c’è un punto di riferimento in mezzo al campo".

Ma appunto, per la Juve sarà fondamentale la qualificazione in Champions League. "Spero che ci sia un po’ d’orgoglio - dice ancora in collegamento con Tiki Taka - Non c’è anima in questa squadra, non c’è lo spirito giusto. Per vincere contro il Napoli non dobbiamo giocare come con Torino, come col Benevento. L’ultima partita giocata bene è stata quella con il Milan. Può starci dopo nove scudetti periodo transizione però devono cambiare 4-5 giocatori e sperare di entrare in Champions League", affonda.

