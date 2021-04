Luiz Adriano viola la quarantena e investe un pedone: come rovinarsi la vita in pochi minuti

07 aprile 2021 a

Ricordate Luiz Adriano? L'attaccante brasiliano che con lo Shaktar Dontesk metteva a ferro e fuoco le difese delle concorrenti nelle competizioni europee, si era presto guadagnato il mega trasferimento che lo aveva portato a vestire la casacca rossonera. Ebbene sì, proprio lui, uno dei tanti numeri "9" del Milan, che hanno comportato una vera e propria maledizione su quella maglia. Voci dicono che persino il temerario Zlatan Ibrahimovic avrebbe deciso di non prenderla, per paura di diventare parte del filotto Lapadula, Destro, Torres, Higuain ecc. A quanto si apprende, Luiz Adriano (attualmente in forza al Palmeiras), avrebbe violato le norme anti-Covid, investendo pure un pedone in macchina.

L'ex attaccante del Milan, risultato positivo al Coronavirus, nella giornata di lunedì scorso 5 aprile 2021, ha deciso di accompagnare comunque sua madre al supermercato dello Shopping Center Bourbon, a San Paolo. All'uscita del parcheggio del centro commerciale, succede però l'impensabile: in uno scontro fortuito, Luiz Adriano investe un pedone con la sua macchina. Solo qualche ferita, non grave al viso per uomo e un grande shock da smaltire. Il brasiliano ha subito prestato soccorso all'incidentato, in seguito trasportato in ospedale da un'ambulanza.

“Ho sbagliato. Non avrei dovuto uscire. Sono stato coinvolto in un incidente in cui una bicicletta si è scontrata con la mia auto all’uscita del parcheggio. Avevo portato mia madre, che non sa guidare, al supermercato, ma non ero uscito dalla macchina e indossavo la mascherina” ha scritto Luiz Adriano in un post di scuse su Instagram. Il giocatore aveva contratto il Covid in precedenza, e si è detto asintomatico. Il Palmeiras non potrà quindi contare sulla presenza di Adriano nella gara di stasera contro gli argentini del Defensa y Justicia. Assente anche domenica in Supercoppa nazionale contro il Flamengo che, in quanto campione brasiliano, affronterà quello della Coppa del Brasile, proprio il Palmeiras.

