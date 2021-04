Milan, Zlatan Ibrahimovic annuncia su Instagram: debutto da attore al cinema, in quale film lo vedremo

09 aprile 2021 a

Ormai è un personaggio a tutto tondo. Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi di calcio italiani e aver stupito tutti al Festival di Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic annuncia la sua comparsa anche sul grande schermo. Lo fa pubblicando un post su Instagram: nessuna descrizione, soltanto una foto con la scritta "Antivirus" in caratteri romani su sfondo rosso. Non si sono fatti attendere i commenti dei fan, che non hanno compreso a pieno il messaggio condiviso da Ibra: "Zlatan sei un computer" si legge tra i commenti. Subito dopo anche un altro commento che svela però qualcosa di più: "Asterix et Obelix".

Lo svedese avrà infatti un ruolo nell'ultimo capitolo della saga dei Galli. "Antivirus" sarà il nome del personaggio che lo svedese dovrà interpretare nel film Asterix e Obelix: The Middle Empire, che verrà proiettato nelle sale (si spera) il prossimo anno. Le riprese del film verranno girate interamente in Francia. Ibrahimovic reciterà al fianco di attori del calibro di Guillaume Canet (anche regista del film), Gilles Lellouche e nientepopodimeno che Vincent Cassel, chiamato a vestire i panni di Giulio Cesare. Un altro calciatore si era reso protagonista di un cameo in Asterix alle Olimpiadi del 2008: il campione Zinedine Zidane.

A 39 anni, lo svedese sembra aver fatto un patto con il diavolo. Tanto che qualcuno gli avrebbe chiesto se in soffitta nasconda un suo ritratto, in pieno stile Dorian Gray. Momento magico per l'attaccante rossonero, galvanizzato dal recente ritorno in Nazionale. Il suo obiettivo è quello di presenziare ai Mondiale di Qatar 2022. Ciò significherebbe che Zlatan giocherà ancora un'altra stagione, preferibilmente con il suo Milan. Pronto un rinnovo di contratto per lui, che Maldini gli sottopporrà nelle prossime settimane. Zlatan non smette proprio più di stupire, e pone già le basi per il suo futuro una volta appesi gli scarpini al chiodo. E chissà quando questo avverrà.

