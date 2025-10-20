Milan, perché Allegri non guarda mai i rigori: chi c'è dietro

Max Allegri lo ha rifatto. Come era accaduto all'Allianz Stadium, dove Pulisic aveva mandato alle stelle il penalty, anche questa volta il tecnico rossonero ha preferito non guardare il calcio rigore e girarsi verso la propria tribuna. In questa circostanza, Rafa Leao è riuscito a trafiggere il portiere e a portare così altri tre punti fondamentali per la corsa verso il tricolore del Diavolo. Ma in molti si sono domandati quali siano i motivi che spingono il tecnico rossonero a esibire un comportamento così bizzarro in campo. Ebbene, per comprenderlo è necessario tornare indietro nel lontano 2010.

A spiegare la mancata volontà di guardare i calci di rigore della sua squadra in panchina ci ha pensato lo stesso Max Allegri. Nel 2011 allenava sempre il Milan e già all'epoca raccontò di come fosse tutto iniziato per un episodio accaduto l'anno precedente. Era un Cesena-Milan e i rossoneri persero quel match 2 a 0. E in quell'occasione fu Zlatan Ibrahimovic a fallire il tiro dagli 11 metri. "I rigori non li guardo più per scaramanzia. L’ho fatto contro il Cesena l’anno scorso e Ibra sbagliò, quindi…", aveva detto Max Allegri.