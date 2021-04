Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Covid: nel mirino il focolaio della Nazionale

09 aprile 2021 a

a

a

Daniele De Rossi è stato ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma a causa della sua positività al Covid-19. All'ex centrocampista della Roma, ora nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, era stata riscontrata la positività la scorsa settimana, insieme ad altri membri dello staff azzurro. Il 37enne ex centrocampista della Roma è risultato positivo al coronavirus il 31 marzo, nellla sera di Lituania-Italia. De Rossi - fa sapere Il Corriere della Sera - ha scoperto di essere positivo durante la cena assieme ad altri due dello staff del ct Roberto Mancini. Così i tre sono rientrati il giorno dopo in Italia con un volo speciale. De Rossi - precisa il Corsera - non è in terapia intensiva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.