Serie A, vittorie di Napoli e Lazio in trasferta contro Samp e Verona: Gattuso e Inzaghi ancora in corsa per la Champions

11 aprile 2021 a

a

a

Vince il Napoli, che ferma il buon momento della Sampdoria, regolata 2-0 al Ferraris di Marassi. I partenopei di Gattuso salgono a 59 punti, mentre i doriani rimangono fermi a quota 36. Colpo della Lazio in pieno recupero in casa del Verona: 1-0 al 92’ per i biancocelesti che salgono a 55 punti (Hellas fermo a 41). A Genova Gattuso schiera il 4-2-3-1 con Politano, Zielinski e Insigne dietro Osimhen unica punta. Ranieri conferma il 4-4-2 con il reparto offensivo composto da Quagliarella e Gabbiadini. Buon Napoli in avvio con Zielinski in evidenza, ma il lavoro più difficile Audero lo compie su Insigne al 25’. Al 35’ il vantaggio partenopeo con Zielinski in veste di rifinitore e Fabian Ruiz in quella di esecutore con un tiro dal limite che non dà scampo al portiere blucerchiato. Il primo tempo si chiude con una chance fallita da Politano.

La Roma non sa più vincere e la Lazio doma lo Spezia. Verona corsaro, Genoa e Benevento recriminano

Subito nella ripresa Zielinski chiama Audero alla parata (47’). Al 54’ il portiere rossoblù salva su Fabian Ruiz e su Insigne. Al 55’ Ospina deve uscire a valanga per chiudere su Gabbiadini. Il duello si ripete al 64’, ancora una volta vinto dal portiere partenopeo. All’87’ il raddoppio di Osimhen su verticalizzazione di Mertens (per Zielinski dal 74’).

"Cinque test negativi". E poi.... Dramma-Covid per Simone Inzaghi, moglie e figli: ma come è possibile?

A Verona nel 4-3-2-1 di Juric (sostituito in panchina da Paro), Barak e Zaccagni agiscono alle spalle di Lasagna in avanti, mentre Simone Inzaghi fermato dal covid, sulla panchina biancoceleste c’è Farris, senza gli squalificati Lazzari e Correa, opta sulle fasce per Akpa Akpro e Fares, in attacco Immobile e Caicedo. Subito pericolosi gli ospiti con Milinkovic-Savic. Al 23’ torre di Caicedo, Immobile colpisce il palo. Il primo tempo scorre via senza troppi sussulti. A inizio ripresa, gol annullato a Caicedo per fallo su Magnani. Il secondo tempo viene giocato a ritmo ancor più compassato del primo e latitano le occasioni. Colpo decisivo biancoceleste in pieno recupero: Radu pennella dalla trequarti, Milinkovic-Savic svetta e di testa fulmina Silvestri (92’).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.