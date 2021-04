Cristiano Ronalo, incubo infinito: accusa di stupro, "Kathryn Myorga chiede altri soldi". Lo vuole rovinare

15 aprile 2021 a

Pensava di aver chiuso definitivamente il caso e invece no. Cristiano Ronaldo deve fare di nuovo i conti con il suo passato. In particolare, con l'ex modella Kathryn Mayorga, per dei fatti che risalgono ormai a 10 anni fa, e che sono avvenuti in un Casinò di Las Vegas. Nel 2010, la Mayorga aveva accettato da CR7 la somma di 375.000 dollari per ritirare le accuse di stupro nei suoi confronti. Ma a quanto pare sono già finiti, perché l'ex modella ha bussato di nuovo alla porta dell'attaccante bianconero, questa volta chiedendone altri 210.000. Lo riporta Dagospia.

Il motivo? Secondo l'ex modella, ai tempi in cui ha sottoscritto l'accordo, lei non sarebbe stata in grado di intendere e di volere. Per dimostrarlo, i legali della 37enne hanno chiesto a Ronaldo e al suo agente Jorge Mendes di testimoniare in tribunale, accompagnando la richiesta con le perizie di 16 operatori sanitari , psichiatri e consulenti psicologi. L'avvocato di Cristiano Ronaldo a Las Vegas, Kendelee Works, si è rifiutato di sottoporre Ronaldo all'interrogatorio poiché: "in questa fase del procedimento sarebbe del tutto irrilevante" ha confidato al tabloid britannico The Sun. Gli avvocati di CR7 hanno chiesto anche un'ordinanza cautelare sui documenti riservati del caso.

Ci sarebbe un accordo sottoscritto da Ronaldo e Mayorga nel 2010, che prevede la non divulgazione dei documenti da parte della ragazza, riguardo ai documenti del caso. Nel 2019 il procuratore distrettuale della Contena di Clark aveva deciso di archiviare la pratica per insufficienza di prove. La Mayorga si era infatti rifiutata di identificare lo stupratore e il luogo del delitto, costringendo le forze dell'ordine a rinunciare a ulteriori accertamenti sul caso. La denuncia dello stupro è poi arrivata ai legali di CR7 soltanto nel 2018, sull'onda del movimento #MeToo scatenato dalla faccenda Harvey Weinstein.

