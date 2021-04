Romelu Lukaku, sul piatto 90 milioni di sterline: chi piomba sul bomber, trema l'Inter

29 aprile 2021 a

Romelu Lukaku con l'Inter è protagonista di una stagione per lui straordinaria. 27 gol in tutte le competizioni con 8 assist. Arrivato due anni fa per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, il gigante belga ex Manchester United si èadattato subito al gioco di Antonio Conte. Ma in Premier League c'è l'idea di riprenderselo. Il Chelsea avrebbe offerto 90 milioni di sterline al club nerazzurro. Ma sul belga c'è anche il Liverpool. Il tecnico dei Reds Jurgen Klopp non è per nulla soddisfatto delle prestazioni di Roberto Firmino e di Sadio Mané nel corso di questa stagione. In più c'è la possibilità che Mohamed Salah possa lasciare Anfield in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Salah, addirittura, sembra sia in rotta con i compagni e con lo stesso Klopp, e dunque potrebbe chiedere la cessione anche in caso di qualificazione Champions. ed ecco allora la richiesta di Jurgen Klopp alla dirigenza dei Reds: portare Romelu Lukaku ad Anfield. Il tecnico ex Borussia Dortmund stravede per il numero 9 nerazzurro, e vorrebbe aggiungere un centravanti di peso e di manovra al suo club.

L‘Inter non ha assolutamente l'idea di privarsi di Lukaku a meno di un’offerta veramente fuori mercato. Inoltre trovare un sostituto degno del belga non sarebbe per nulla facile. Oltre al Liverpool, anche il Barcellona e il Real Madrid hanno messo gli occhi su Romelu, che ha pretendenti in tutta Europa. Comunque vada, questa sarà un’estate di fuoco per l’Inter, e non solo da un punto di vista societario.

