Cristiano Ronaldo, il segnale: addio Juventus? "Può darsi", la frase che apre a un clamoroso trasferimento

Cristiano Ronaldo non è più felice a Torino. La stagione bianconera al di sotto delle aspettative e un organico da rivoluzionare, stanno spingendo sempre più lontano il portoghese dalla Juventus. Da un lato, anche lo stipendio non proprio "sostenibile" da 31 milioni di euro a stagione, per un giocatore che sì ha lasciato il segno (è già quasi a 100 goal in bianconero), ma che ormai non sembra più l'insostituibile Cristiano Ronaldo che era una volta. Sarà per la vita privata al momento travagliata e al centro di scandali personali, oppure anche per un semplice fatto d'intesa con i propri compagni: ma Cr7 non si sente bene.

La fascia da capitano della Selecao lanciata per terra dopo il discusso match di qualificazione ai mondiali contro la Serbia e la maglietta buttata con sfogo poco dopo nella partita di campionato contro il Genoa (vinta per 3-1). Cristiano Ronaldo è un vincente e in quanto tale ha bisogno di vincere. L'appuntamento mancato con il decimo scudetto in fila dei bianconeri e una qualificazione in Champions che risulta tutt'ora difficile: Atalanta, Juventus, Milan, Napoli in due punti, con la Lazio a inseguire. Da tempo, il portoghese avrebbe dato mandato al suo procuratore, Jorge Mendes, di dare un'occhiata in giro.

Non sono tanti i club che possono permettersi, tantomeno in questo momento, lo stipendio da capogiro dell'attaccante. Secondo lo spagnolo Marca, Ronaldo tornerebbe subito al Real Madrid. Il portoghese ha un ottimo rapporto con Florentino Perez, nonostante quest'ultimo abbia già smentito il suo approdo. Ad aprire le porte madrilene al portoghese, ci ha pensato però Zinedine Zidane. Ai microfoni di Sky, Zidane ha risposto con un semplice "Può darsi", quando un giornalista ha chiesto se ritenesse possibile un ritorno del portoghese ai blancos. Nel caso in cui dovesse fare le valigie, a contendersi il 35enne ci sarebbero anche il Manchester United, altra ex storica e il Paris Saint Germain. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore.

