Superlega, battaglia legale in vista? Juve, Real e Barça minacciano i "traditori": accordi violati

Juventus, Real Madrid e Barcellona rischiano l’esclusione dalle competizioni europee per due anni, ma i tre club a loro volta minacciano gli altri che si sono sfilati dalla Superlega. La tensione è ancora alta, soprattutto tra i fondatori, che sarebbero pronti a chiedere risarcimenti milionari agli altri soci che hanno deciso di ritirarsi in via definitiva dal progetto, violando così gli accordi stipulati originariamente. A riportarlo è il New York Times, secondo cui Perez, Laporta e Agnelli avrebbero inviato una lettera ai presidenti “traditori” minacciando azioni legali nel caso in cui dovessero giurare nuovamente fedeltà alla Uefa.

La quale a sua volta tramite il presidente Ceferin ha minacciato sanzioni pesantissime, a meno che tutti i club di Superlega non rientrino nei ranghi e si adoperino per una riforma del calcio europeo senza cercare di mettere in piedi strade alternative. Eppure Juve, Real e Barça sembrano intenzionate a tirar dritto per la loro strada e continuare a combattere per la nascita della Superlega: certo è che però un campionato a tre non è possibile… Intanto però i tre club hanno spedito agli altri che facevano parte della Superlega una missiva in cui viene sottolineato che le dichiarazioni pubbliche di abbandono del progetto già costituiscono una “violazione materiale” degli accordi.

Quindi se i “dissidenti” dovessero siglare un accordo con la Uefa, i fondatori della Superlega potrebbero dar vita a una battaglia legale. Insomma, la tensione resta altissima: sullo sfondo resta il compromesso di Ceferin, che ha specificato come i club che insisteranno con la Superlega riceveranno un trattamento ben diverso da quelli che invece si sono “pentiti” e sono rientrati nei ranghi.

