Olanda, la rivoluzione del calcio: squadre miste di uomini e donne, clamoroso anche in Coppa?

In Olanda, dal prossimo anno, la Coppa nazionale si aprirà anche alle donne. Le società amatoriali del paese potranno tesserare delle calciatrici e, dal momento che la Coppa d'Olanda è aperta a squadre di qualsiasi livello, potrebbe capitare che l'Ajax, il Psv Eindhoven o il Feyenoord possano trovarsi di fronte una squadra mista. Secondo il presidente del calcio dilettantistico oranje, Jan Dirk van der Zee, "rappresenta un momento storico per il calcio mondiale".

La decisione è arrivata dopo un test effettuato in questa stagione con la 19enne Ellen Fokkema, a cui la Federcalcio ha fornito una deroga speciale per potersi aggregare alla rosa del vv Foarut, squadra di quarta divisione. Fokkema è scesa in campo in poche occasioni, ma quanto mostrato è stato sufficiente per convincere la KNVB ad aprire al calcio misto. Soluzione introdotta già nel 1986, ma confinata a livello giovanile. "Proprio i vivai comprendenti sia uomini che donne sono considerati un elemento determinante nel processo che ha portato il calcio femminile olandese ai vertici del panorama mondiale, basti pensare alla vittoria del Campionato Europeo nel 2017 e al secondo posto al Mondiale 2019, dove le Leonesse Olandesi si sono arrese solo agli Stati Uniti, nazionale che in otto edizioni di coppa del mondo ne ha vinte quattro e non è mai scesa sotto il terzo posto", scrive il Giornale.

. La Fokkema proviene da un villaggio di 80 persone della Frisia e spalleggiata dal proprio club, ha chiesto alla Federazione richieste ufficiali per ottenere una dispensa contro una regola che ha definito "un po' arretrata rispetto alla spirito dei tempi". Ed è stata alla fine accontentata.

