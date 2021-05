Paulo Dybala, con l'Inter l'ultima Joya? Rumors: a un passo dall'addio alla Juventus, il desiderio dell'argentino

15 maggio 2021 a

Paulo Dybala è in forma ed è pronto a regalare una altra soddisfazione alla Juventus, per tenere vive le speranze di ottenere il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Con il Sassuolo la Joya ha ripreso il ritmo che si era interrotto dopo la rete contro il Napoli ai primi di aprile. Oggi, sabato 15 aprile alle 18, c’è la sfida all’Inter nel mirino. Prima dello stop per la pandemia, il derby d'italia fu vinto dai bianconeri. "Quel 2-0 fu fondamentale per allontanare i nerazzurri e ritrovarli, dopo il lockdown, a distanza di sicurezza. Tanto che la squadra allora di Sarri tagliò, pur con un po’ di fatica, il traguardo tricolore", ricorda il Corriere dello Sport.

Ora però le cose sono cambiate: i bianconeri hanno abdicato e annaspano nella lotta per un posto in Champions, mentre l’Inter neocampione ha festeggiato il 19° scudetto strappandolo proprio agli eterni rivai, dopo 11 anni dall'ultimo titolo. Contro i nerazzurri i bianconeri devono vincere e sperare che domani, il Napoli non batta la Fiorentina al Franchi. I partenopei infatti hanno un punto di vantaggio sulla Juventus a due giornate dal termine della Serie A.

Dybala, a meno di sorprese, sarà titolare e pronto ad affiancare Ronaldo nell’assalto ai nerazzurri. Per kui potrebbero essere dei novanta minuti speciali: gli ultimi allo Stadium con la maglia bianconera. Molto dipenderà dall’esito della stagione, dall’eventualità che la società sia costretta a ridimensionarsi in caso di retrocessione in Europa League. Il rinnovo comunque non è ancora arrivato: da mesi le parti dibattono senza trovare una soluzione e c'è il rischio che la prossima stagione l'argentino giochi in scadenza, con il rischio poi di perderlo a zero. Lui ne è consapevole e vuole, a prescindere dal suo futuro, regalare una altra gioia al popolo bianconero.

