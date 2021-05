Napoli, il sogno-Champions continua: Insigne regola la Fiorentina, altri tre punti

16 maggio 2021 a

a

a

Tre punti pesantissimi per il Napoli che batte 2-0 la Fiorentina al Franchi. La squadra di Gattuso mette la freccia nella ripresa con i gol di Insigne e Zielinski (deviato da Venuti) ed ora è a una sola vittoria dal centrale la matematica qualificazione alla prossima Champions League. L'inizio del match è in favore dei partenopei che iniziano subito con il fraseggio ragionato: al 3' ci prova Bakayoko, ma il suo colpo di testa termina di poco sul fondo. La Fiorentina si presenta molto organizzata in fase di non possesso, evitando di concedere profondità ad Osimhen: i viola restano in agguato con le ripartenze, affidandosi alle sponde di Vlahovic che comanda il gioco aereo.

Il gioco procede a spezzoni, con il Napoli sempre pericoloso quando innesca Osimhen: proprio il nigeriano al 12' serve Zielinski a rimorchio, con Terracciano che si supera prima sul polacco e poi sulla ribattuta di Fabian. La Fiorentina mette la testa avanti un minuto più tardi, ma il colpo di testa vincente di Vlahovic viene annullato per netta posizione di fuorigioco. Il canovaccio della sfida del Franchi non muta anche nella seconda metà di prima frazione, con il Napoli che fa la partita ma senza trovare il guizzo giusto: al 33' gli uomini di Gattuso hanno la grande chance per passare in vantaggio, ma la pennellata su punizione di Insigne si stampa sulla traversa. Si arriva così all'intervallo ancora a reti bianche.

Nella ripresa i toni ed il nervosismo aumentano, con la posta in palio che pesa come un macigno per il Napoli. Dopo pochi minuti gli azzurri sfiorano il vantaggio con una grande serpentina di Politano, il cui tiro sul primo viene disinnescato da un reattivo Terracciano. La gara subisce una svolta al 54', con Milenkovic che ingenuamente trattiene per la maglia Rrahmani in area viola: Abisso viene richiamato al VAR e dopo qualche istante concedere il rigore, senza però ammonire il difensore che già aveva una sanzione a suo carico. Dal dischetto si presenta Insigne, che ribadisce in rete lo 0-1 dopo la prima parata di Terracciano che aveva intuito l'angolo. Il vantaggio del Napoli spinge la Fiorentina ad alzare il proprio baricentro, con Ribery che dopo pochi secondi crea il panico in area azzurra. I viola insistono trascinati ancora dal francese e dai suoi dribbling, che liberano il tiro di Bonaventura che chiama in causa Meret.

Il Napoli dopo un attimo di sbandamento riprende il controllo delle operazioni, sfiorando il raddoppio ancora con Insigne: al 64' il capitano azzurro non impatta bene di sinistro, ma la sua conclusione a giro si stampa nuovamente sul palo. I partenopei capiscono che devono insistere ed al 67' piazzano il 2-0. Sventagliata magistrale di Osimhen che pesca Insigne in area: il capitano azzurro serve Zielinski a rimorchio, il cui tiro (deviato da Venuti), diventa imparabile per Terracciano. E' di fatto l'azione che conclude anzitempo le ostilità, con il Napoli che controlla senza problemi il doppio vantaggio e strappa tre punti pesantissimi in ottica Champions: adesso servirà battere l'Hellas Verona allo stadio "Maradona" per strappare il pass per l'Europa dei grandi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.