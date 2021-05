Juventus, due nomi per il post-Pirlo: altro che Allegri e Zidane, ridimensionamento totale?

17 maggio 2021 a

La Juventus non sa ancora se giocherà la Champions League l’anno prossimo. In realtà potrebbe non essere in grado di giocare neanche l’Europa League, perché sul club bianconero pende sempre la minaccia delle sanzioni annunciate dalla Uefa, che potrebbe decidere di escluderlo - assieme a Real Madrid e Barcellona - per i prossimi due anni dalle competizioni europee come conseguenza del caso Superlega. Di certo c’è che Andrea Pirlo non sarà più l’allenatore della Juventus, a prescindere da tutto.

Massimiliano Allegri sembrava essere l’uomo designato a prenderne il posto e rilanciare il progetto sportivo bianconero, sul quale però ci sono troppe nubi: e così il tecnico livornese si starebbe guardando attorno, in particolare starebbe aspettando di conoscere gli sviluppi in casa Real Madrid, dove Zinedine Zidane potrebbe lasciare. Nel caso in cui non dovesse centrare la Champions, la Juventus potrebbe scegliere di puntare su un outsider, o comunque su un nome meno di grido rispetto a quello di Allegri.

Escludendo Gasperini che si giocherà la terza Champions di fila con l’Atalanta, i nomi principali per la panchina bianconera sono sostanzialmente due: a farli è Sportmediaset, secondo cui Gennaro Gattuso e Sinisa Mihajlovic sono due candidati reali. Il primo è visto come un’ottima soluzione per ricostruire, dato che a Napoli ha fatto un anno e mezzo di buon livello, vincendo anche una Coppa Italia. Il secondo invece è sempre piaciuto al presidente Andrea Agnelli.

