Inter, Suning trova l'accordo con Oaktree: prestito da 275 milioni, così gli americani potrebbero diventare proprietari

Il fondo statunitense Oaktree entra nel capitale dell'Inter, garantendo le risorse finanziarie necessarie a sostenere il progetto sportivo nerazzurro. L'Inter potrà contare su un finanziamento da 275 milioni di euro, che gli americani verseranno a Great Horizon, la controllata di Suning attraverso cui la famiglia Zhang possiede il 68,55% delle quote del club, Secondo quanto riporta il sito specializzato Calcioefinanza.it, quelle stesse quote verranno utilizzate come pegno per il prestito che Suning dovrà ripagare nei prossimi 3 anni.



"A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto - è l'annuncio dell'Inter all'agenzia Ansa -, è stata finalizzata oggi un’operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. Con questo finanziamento, l’azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l’obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid".

Dei 275 milioni di Oaktree, 33 serviranno per liquidare la quota di LionRock che attualmente ha in mano il 31,05% del club nerazzurro ("Il fondo di Hong Kong - spiega sempre Calcioefinanza.it - aveva infatti acquistato la quota di minoranza per circa 166 milioni, di cui però circa 133 milioni prestati da Suning Sports International e Great Horizon. In sostanza, quindi, Suning per acquisire il 31,05% dovrebbe rinunciare a crediti per 133 milioni e versare solo la differenza, pari a 33 milioni circa appunto, per liquidare l’attuale azionista di minoranza"). La cifra restante, circa 240 milioni, verranno versati da Great Horizon direttamente nelle casse dell'Inter e serviranno per pagare le pendenze della stagione 2020/21 e iniziare la prossima stagione. Se Suning non dovesse riuscire a ripagare il prestito a Oaktree, tra 3 anni il fondo americano acquisirebbe la maggioranza dell'Inter a un prezzo che si aggirerebbe a circa la metà del valore dato da Zhang, debiti compresi: un miliardo di euro.

