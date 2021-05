Cengiz Under, solo un pit-stop alla Roma? Indiscreto: sul turco piomba il Milan, affare a basso prezzo

21 maggio 2021 a

a

a

C'è aria di cambiamento in casa giallorossa. Con l'approdo in panchina di José Mourinho, inizia a prendere forma la nuova Roma targata Special One. Seppur non senza alcune difficoltà: in primis, un calciomercato da eseguire alla perfezione. Pochi acquisti mirati e le giuste partenze per ridurre gli esuberi e avere un monte ingaggi spalmato meglio. La bella stagione per Tiago Pinto è una vera sfida, cui dovrà dedicare particolare attenzione. Tanto più, vista la crisi che si è ripercossa su buona parte delle società europee. A fine stagione faranno rientro a Trigoria: Florenzi, Nzonzi, Olsen, Kluivert e Under. Secondo il Tempo, per il turco ci sarebbe un fortissimo pressing del Milan, alla ricerca di rinforzi per gli esterni d'attacco.

Jessica Rossi ed Elia Viviani portabandiera azzurri a Tokyo 2021: a giugno l'investitura al Quirinale

La parentesi del classe 97' con il Leicester, sembra appunto rimanere soltanto una parentesi. 9 presenze e 0 goal in campionato, bottino troppo povero per le Foxes, che non sarebbero intenzionate a riscattare il talento turco. E questo, nonostante la Roma abbia proposto di abbassare la cifra del riscatto, fissata a 25 milioni di euro. Dal Leicester dovrebbe arrivare anche José Fontes, primo candidato sulla lista per il ruolo di responsabile dell'area scouting. A tornare alla base anche il figlio d'arte Kluivert: l'olandese classe 99' è rimasto estasiato della sua esperienza al Lipsia di Nagelsmann, ma il suo viaggio in Bundesliga sembra essere arrivato al capolinea.

"Quella scivolata...". Gentili-Tardelli, clamoroso fuorionda "anti-Juve" in Rai: microfono aperto, si scatena il caos

Alcuni club di Premier League avrebbero messo gli occhi sull'esterno olandese, ma prima di qualsiasi operazione bisognerà prendere in considerazione l'opinione di José Mourinho. Nella finale di Europa League tra Manchester United e Ajax, il tecnico portoghese aveva infatti espresso di persona il suo amore nei confronti di Kluivert, Difficilmente se lo farà scappare ora che lo avrà finalmente tra le mani. Olsen e Nzonzi sono invece ormai ai saluti, come Mirante, Juan Jesus e Bruno Peres che contro lo Spezia vestiranno, con forte probabilità, la maglia giallo-rossa per l'ultima volta. Insomma, alla Roma serve limare gli ingaggi e, nel caso in cui Kluivert dovesse restare, sarebbe difficile una convivenza con Cengiz Under, che la Roma avrebbe volentieri lasciato in Premier. Forse il Milan non dovrebbe nemmeno spendere troppo per acquistare un ottimo giocatore polivalente, dalle spiccate qualità tecniche. Staremo a vedere

Montecarlo, sogno-Ferrari in Formula 1: Leclerc-Sainz, primo e secondo nelle libere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.