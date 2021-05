Gianluigi Donnarumma, la foto del Milan in Champions? Drammatico boomerang: "Uomo di m***, fai schifo". Scatta il linciaggio

25 maggio 2021 a

La foto della gioia per la qualificazione in Champions League si è trasformata in un grosso boomerang per Gianluigi Donnarumma, che è stato sommerso di insulti, molti dei quali pesanti, per l’addio al Milan ormai scontato. Prima che trapelasse la notizia dello stop alle trattative a causa delle richieste folli del portiere e del suo agente Mino Raiola, Donnarumma aveva ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento a firmare il rinnovo di contratto, con il club rossonero disposto ad arrivare fino a 8 milioni l’anno pur di trattenerlo.

Ma pare che il portiere ne abbia richiesti 12: cifra completamente fuori mercato, e quindi andrà via a parametro zero dalla squadra che lo ha lanciato, cresciuto e riempito di soldi. “Che tristezza, hai perso una grande opportunità”, ha commentato amaramente un tifoso, che è stato per la verità tra i più pacati. Per il resto sul profilo Instagram di Donnarumma è andato in scena un vero e proprio linciaggio, con anche una serie di insulti irripetibili. Tra quelli riportabili, “vattene via mercenario”, “sei un uomo di m***”, “andate a fanc*** tu e Raiola”.

Le possibili destinazioni di Donnarumma sembrerebbero essere Juventus, Psg e Barcellona: forse più complicato sbarcare a Torino, dato che rimanendo in Serie A il portiere continuerebbe a essere costantemente sotto la pressione dei tifosi rossoneri. Il Milan nel frattempo è già corso ai ripari: chiuso l’accordo per Mike Maignan, il portiere che ha vinto il titolo francese con il Lille.

