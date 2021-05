Moto3, terrificante incidente per Dupasquier: "Investito dalla sua moto e da altri due piloti". In gravi condizioni

29 maggio 2021 a

Un gravissimo incidente ha visto purtroppo protagonista Jason Dupasquier, pilota del team PruestelGP: proprio alla fine della sessione di qualifiche di Moto3, il 19enne svizzero è caduto ed è stato investito non solo dalla sua stessa moto, ma anche dagli accorrenti Alcoba e Sasaki. Le condizioni sono appare da subito molto gravi: dopo i primi soccorsi in pista, il pilota è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Careggi di Firenze per gli accertamenti e le cure del caso. Successivamente si è appreso che il pilota è stato sottoposto a un intervento d'urgenza alla testa. "Le sue condizioni sono complesse", hanno fatto sapere fonti mediche.

Al boxo del team PruestelGP la situazione è apparsa subito preoccupante: l’ansia è altissima per le condizioni di Dupasquier, che dopo la caduta all’Arrabbiata 2 ha impattato con violenza sul tracciato, venendo investito dalla sua moto e da Alcoba e Sasaki. Dai video che ricostruiscono la dinamica, l’impatto più forte pare essere stato quello con il giapponese, che tra l’altro è volato dalla moto dopo lo scontro con Dupasquier ed è caduto di schiena sull’asfalto. Sono servizi diversi minuti per stabilizzare il pilota del team PruestelGp, rimasto a terra in pista fino a quando non è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Per fortuna invece sta bene Alcoba: “Andavo a tutto gas, ho visto che Jason ha frenato di colpo e ho provato ad andare a destra per evitarlo. Non ci sono riuscito, penso di averlo colpito all’altezza delle gambe”. La sessione stava volgendo a termine in quel momento, il resto delle qualifiche sono state cancellate: per quello che può valere, la pole è stata portata a casa dal giapponese Tatsuki Suzuki, tra l’altro con il nuovo record della pista per la Moto3.

