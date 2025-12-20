Serie A, la Lazio non sfonda: solo 0-0 con la Cremonese

È terminata 0-0 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Cremonese, gara che ha aperto la sedicesima giornata di Serie A. In una partita con poche emozioni l'unico sussulto arriva nel finale: in pieno recupero infatti tra gli ospiti viene espulso Ceccherini per un fallo da ultimo uomo su Cancellieri appena fuori area, con Cataldi che ha scheggiato l'incrocio dei pali sulla seguente punizione.

"Venire qui e fare questa partita non era assolutamente facile. I ragazzi l'hanno interpretata molto bene, con coraggio, rispettando l'avversario ma senza timore. Forse si poteva essere più qualitativi, ci arriveremo. Sappiamo qual è la nostra strada. Peccato perché, se non ci fosse stata la lettura di Ceccherini alla fine, si sarebbe rischiato addirittura di perdere una partita così. E questo ci serve per imparare che basta sempre un episodio per sentirci bravi o fare la figura dei fessi": Davide Nicola lo ha detto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio della Cremonese per 0-0 in casa della Lazio. Sulla sua crescita come allenatore, Nicola ha spiegato: "Ogni anno che fai, in cui lavori, sperimenti e ti documenti, noi tutti vogliamo pensare che si tenda al miglioramento. Credo di aver trovato un ambiente e delle caratteristiche che mi permettono di proporre delle cose diverse rispetto ad altre avventure. Mi piace come si dedicano al lavoro e la loro ricettività nel provare cose nuove. A me interessa arrivare alla fine con loro e poter dimostrare di aver conquistato qualcosa con un'identità chiara".