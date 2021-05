MotoGp, vittoria di Quartararo nel giorno della tragedia al Mugello. Flop-Ducati

30 maggio 2021 a

a

a

Fabio Quartararo vince il GP d'Italia al Mugello, sesta tappa stagionale della MotoGP. Il pilota francese, sempre più solo in vetta alla classifica mondiale, trionfa davanti alla KTM ufficiale di Miguel Oliveira e alla Suzuki del campione iridato Joan Mir. Giù dal podio le Ducati di Zarco (4°) e Miller (6°), mentre Francesco Bagnaia è stato costretto al ritiro per una caduta in avvio di gara. Valentino Rossi chiude al decimo posto.

Una gara drammatica, difficile da correre: il via solo pochi minuti dopo la notiza della morte di Jason Dupasquier. Ma i piloti hanno voluto correre lo stesso per onorare la sua memoria. Nessuna esultanza, certo, nemmeno sorrisi in questa giornava velata di nero. Per Quartaro, comunque, il terzo successo stagionale che gli permette di allungare in classifica, complice il flop-Ducati.

Il team di Borgo Panigale, tra moto ufficiale e satellite di Pramac, terminano giù dal podio e con le mani tra i capelli per l'occasione mancata da Pecco Bagnaia che ha salutato la gara ai primi giri quando era in testa al gruppo. Uno scivolone da vera e propria beffa per il pilota di Chivasso che nel GP di casa, in tutti i sensi dato che il Mugello e la pista test per Ducati, aveva fatto bene in libere e qualifiche.

Weekend amaro per Franco Morbidelli, che ha chiuso al 16esimo posto dopo essere rimasto coinvolto nella caduta che ha causato il ritiro di Marc Marquez. Male anche Luca Marini, 17esimo e ultimo tra i piloti arrivati al traguardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.