Copa Libertadores 2021, inaspettato dietrofront: "La Conmebol sospende l'organizzazione del torneo"

Non si giocherà in Argentina l'edizione 2021 della Copa Libertadores. Il vertiginoso aumento dei casi di Covid-19 nel Paese sudamericano hanno portato alla decisione cautelare di spostare il luogo dove verrà disputato il torneo. Lo ha comunicato la Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) tramite un post pubblicato sull'account ufficiale Twitter: "La Conmebol informa che, viste le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l'organizzazione della Copa America in Argentina" recita il comunicato. L'organizzazione sottolinea di star passando al vaglio "l'offerta di altri Paesi che hanno manifestato interesse a ospitare il torneo continentale". Tra le papabili opzioni c'è il Cile, come ha precisato un funzionario Conmebol, l'argentino Gonzalo Belloso.

La Copa América è la più importante competizione internazionale, organizzata dalla Conmebol. L'Argentina avrebbe dovuto essere sede dei match, assieme alla Colombia. Quest'ultima è stata tuttavia segnata da proteste e disordini sociali che hanno causato la morte di decine di manifestanti, tanto da portare la Confederazione calcistica a scartare la Colombia dagli ospiti della Libertadores. D'altro canto, l'Argentina sta ora attraversando un momento di estrema difficoltà per quanto riguarda la circolazione del virus. Difficoltà che sono state sottolineate da Carla Vizzotti, il ministro della Salute argentino.

Secondo quanto riporta l'Ansa, l'Argentina si trova nel momento più critico della pandemia. Con una popolazione di circa 45 milioni di abitanti, i casi sono schizzati a oltre 41.000 soltanto nella giornata di giovedì, 27 maggio 2021. Secondo un sondaggio diffuso il giorno successivo, il 70% degli argentini si è quindi opposto alla disputa degli incontri validi per la Copa Libertadores nel proprio Paese. La Conmebol Libertadores è la massima competizione calcistica sudamericana per squadre di club e attira ogni anno centinaia di migliaia di appassionati di calcio da tutto il mondo. Alla competizione partecipano squadre di tutti i Paesi sudamericani, ma nelle epoche più recenti la Libertadores ha visto la partecipazione anche di club provenienti dal Messico. Il vincitore del torneo, oltre a laurearsi campione del Sudamerica, si qualifica alla Recopa Sudamericana e alla Coppa del mondo per club FIFA.

