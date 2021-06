Carlo Ancelotti al Real Madrid, tutto pronto per il ritorno: Antonio Conte chiede la luna? La mossa di Florentino Perez

01 giugno 2021 a

a

a

I cavalli di ritorno sono sempre piaciuti a Florentino Perez, anche se l’ultimo con Zinedine Zidane non ha portato particolarmente fortuna: il Real Madrid non ha conquistato alcun trofeo in questa stagione, con il tecnico francese che ha deciso di lasciare la panchina perché ha avvertito la mancanza di fiducia del club nei suoi confronti. Una mancanza che lo ha fatto soffrire molto, perché pensava di meritare maggior credito dopo aver vinto tre Champions League consecutive e aver scelto di tornare a Madrid nel 2019, pregato da Florentino e dai tifosi.

"Mino Raiola non c'entra niente". Donnarumma, lo sfregio peggiore al Milan (e il ruolo di Zlatan): la bomba di Ivan Zazzaroni

Stando alle ultime indiscrezioni, adesso Perez avrebbe virato su Carlo Ancelotti, l’uomo che nel 2014 conquistò la famosa “Decima”: l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con il tecnico italiano che avrebbe battuto la concorrenza di Antonio Conte e Raul. Soprannominato Carlo Magno dalla stampa spagnola, quello di Ancelotti sarebbe un ritorno gradito alla piazza: ha già guidato il Real per due stagioni, dal 2013 e dal 2015.

Lo scandaloso arbitrato di Daniele Orsato in Inter-Juve? Scoop delle Iene: "Ecco cosa dice al Var", ombre sui bianconeri

Pur avendo un contratto con l’Everton fino al 2024, per Perez non sembra rappresentare un problema: e così Ancelotti ha rapidamente scalato la classifica del presidente del Real, che è pronto ad affidargli nuovamente la guida tecnica. Con buona pace di Antonio Conte, che pare abbia preteso troppo sia a livello economico che tecnico. E chissà che il tecnico leccese, che non sembra avere fatto bene i conti con la pandemia, a questo punto non rimanga fermo in attesa di una squadra che soddisfi le sue richieste.

Atalanta, Pierluigi Gollini verso Roma. Porte girevoli: con chi lo sostituisce Gasperini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.