Atalanta, Pierluigi Gollini verso Roma. Porte girevoli: con chi lo sostituisce Gasperini

La Roma di José Mourinho inizia a prendere forma: Primo tassello da sistemare riguarda il portiere. Pau Lopez e Antonio Mirante non hanno convinto, ed ecco che i giallorossi incominciano a guardarsi intorno in vista della prossima stagione. Il primo nome sulla lunghissima lista del nuovo ds Tiago Pinto, è ormai una certezza del campionato: Pierluigi Gollini, estremo difensore in forza all'Atalanta. Già durante la sua permanenza al Tottenham, Mourinho aveva cercato di portare agli Spurs il gioellino dei bergamaschi, operazione che tuttavia non era andata in porto. L'Atalanta valuta il portiere 20 milioni di euro e difficilmente scenderà sotto a questa cifra.

Cifra consistente e, allo stato attuale, estremamente difficile da raggiungere da parte dei giallorossi. A corteggiare il classe 95' ci sarebbe anche la Lazio, impegnata però ancora a trovare il sostituto di un Simone Inzaghi ai saluti. Secondo quanto lascia trapelare Il Giorno, una volta ceduto l'ex Manchester United, i bergamaschi potranno virare su Juan Musso, valutato la bellezza di 25 milioni di euro dall'Udinese. L'argentino è conteso da molti club di Serie A, tra cui anche l'Inter, che dovrà rimpiazzare Samir Handanovic. La partenza di Gollini scatenerebbe quindi un effetto domino, che porterà inevitabilmente al più classico dei valzer di scambi tra i top club del campionato.

Al momento, non sono ancora state formalizzate offerte ufficiali, ma la Roma sta attentamente valutando l'evolversi della situazione. Inoltre, l'Atalanta ha già diversi nomi sul taccuino pronti a sostituire Gollini: Musso, Cragno, Perin e Audero. Il futuro del portiere nato a Bologna è incerto: Molto dipenderà anche dalla sua decisione. Restare o non restare? È il dubbio amletico che non sta facendo dormire sonni tranquilli all'estremo difensore atalantino. Il calciomercato più complicato della storia recente sta per prendere il via e una cosa sembra chiara per tutte le società: Nessuno è insostituibile.

