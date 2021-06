Romelu Lukaku, la storia con l'Inter continua: "Non potrei dirlo, ma..."

03 giugno 2021 a

La storia d'amore tra Romelu Lukaku e l'Inter è destinata a continuare, almeno ancora per la prossima stagione. A togliere ogni dubbio ci pensa lui stesso: "Resto all'Inter" ha confidato alla tv belga Vtm dal ritiro della nazionale. "Non potrei dirlo - commenta Lukaku - ma ho parlato con il nuovo allenatore ed è stata una conversazione positiva. la sfida è vincere ancora. Mi sento bene all'Inter e alla fine ho vinto qualcosa. Mi è piaciuto, ma lo voglio di nuovo, questa volta davanti a un San Siro tutto esaurito".

Il belga è stato il volto di questo 19esimo scudetto nerazzurro, targato Antonio Conte. Con 24 goal messi a segno in 36 partite di campionato, Lukaku ha consegnato nelle mani di Zhang uno dei titoli più importanti della storia recente dell'Inter. Gli 11 assist serviti ai compagni dimostrano poi quanto Lukaku abbia ingranato bene anche con i compagni. Oltre ad essere considerato incedibile dalla società e dal nuovo allenatore, Lukaku a Milano sembra aver trovato il proprio equilibrio. Sono ormai acqua passata i tempi di Manchester, trascorsi per lo più a litigare con i compagni di squadra, Zlatan Ibrahimovic in primis. Ora Lukaku è uomo spogliatoio, prima ancora di capocannoniere dei nerazzurri.

Nel corso dell'intervista rilasciata alla trasmittente belga, Lukaku ha espresso anche il suo punto di vista riguardo all'addio di Antonio Conte. Tra Conte e Lukaku è stato amore a prima vista, e il belga non fa nulla per nasconderlo: "Le vette che ho raggiunto ora sono merito suo. Quando ho saputo che se ne sarebbe andato è stato difficile, così come vedere il suo ciclo interrotto subito. Però abbiamo un gruppo affermato, ragazzi che vogliono davvero lavorare per il bene della squadra" ha detto il numero 9 nerazzurro. Sabato 12 giugno 2021, Big Rom sarà impegnato nel primo match valido per gli Europei 2021 contro la Russia. Sono 59 le reti segnate da Lukaku in nazionale: Nessuno nella storia dei Diavoli Rossi ha segnato quanto lui.

