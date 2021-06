Fabio Fognini eliminato dal Roland Garros reagisce male all'ennesima domanda su Sinner e Musetti: "Basta"

05 giugno 2021 a

a

a

Fabio Fognini, dopo la fresca eliminazione dal Roland Garros, nel corso della conferenza stampa successiva alla sua sconfitta nel terzo turno dello Slam francese, ha infatti risposto in modo spazientito al giornalista che gli chiedeva quale fosse il suo giudizio su Sinner e Musetti. Neanche il tempo di lasciarlo che Fognini ha replicato: "Basta, basta. Mi chiedete sempre la stessa domanda ragazzi. Sapete la risposta. Sono stufo di rispondere sempre la stessa cosa. Nell'ultimo mese vi ho risposto un milione di volte su questo argomento", in tono aggressivo.

Fognini-Caruso dopo Ibra-Lukaku, una rissa al giorno: delirio e insulti sul campo da tennis

Fabio Fognini a Parigi si è infatti arreso in 3 set a Federico Delbonis nel terzo turno del Roland Garros. Il tennista italiano non è riuscito ad avere la meglio di un giocatore che in carriera aveva battuto in 5 occasioni su 7 precedenti.

Berrettini si ritira e Fognini è travolto da Nadal: Australian Open amaro per gli azzurri

Protagonista di alcuni siparietti curiosi in campo, prima con il pubblico e poi con l'arbitro, Fognini si è ripetuto nel classico appuntamento con la stampa nel post partita. La risposta insofferente su Musetti e Sinner è una novità per il tennista azzurro, visto che in passato spesso e volentieri si è espresso sui due più giovani connazionali, con parole di grande stima: Musetti è stato anche il suo compagno di doppio ultimamente. Intanto Sinner affronta oggi sabato 5 giugno Michael Ymer, tennista svedese di medio livello che ha superato due turni. L'azzurro ha iniziato il torneo battendo Herbert e ha poi superato Mager giovedì. Il match tra Sinner e Ymer è in programma sul campo 14 e non inizierà prima delle 13.

