Mick Schumacher, la furia contro Mazepin: "Che ca*** fai, vuoi ammazzarmi?". La manovra "omicida", ciò che non avevate visto: caos all'Alfa

07 giugno 2021 a

a

a

Nikita Mazepin è considerato il nemico pubblico numero uno in Formula 1. Il pilota della Haas ha rappresentato più di una volta un pericolo per se stesso e per gli altri piloti. L'ultimo episodio controverso si è verificato proprio in coda al Gran Premio dell'Azerbaigian: sul circuito di Baku la tensione è salita alle stelle all'interno del team Haas. Poco prima della bandiera a scacchi, Mick Schumacher ha superato il compagno Mazepin e lo ha accusato di aver provato a fare una manovra piuttosto sporca.

"Ho disattivato il pulsante magico?". Hamilton, un clamoroso team-radio: ecco tutta la verità sul suo ritiro

Quando Schumacher lo ha attaccato dopo avergli preso la scia in uscita dall'ultima curva, Mazepin ha bruscamente sterzato verso destra e ha rischiato di mandare il compagno a sbattere contro il muro a quasi 300 chilometri orari. Non un bel gesto, infatti, la reazione del campione dello scorso mondiale di Formula 2 è stata molto aggressiva: "Che c*** sta facendo? Vuole sul serio ucciderci?", tuonato via radio con il suo ingegnere di pista, che ha cercato di placarlo.

Gara pazza a Baku in F1: vince Perez davanti a Vettel. Incidente per Verstappen che resta leader, quarto e ottavo Leclerc e Sainz

A far da paciere al termine del Gran Premio è stato Guenther Steiner, che in conferenza stampa ha dichiarato quanto segue: "C'è stata una strana situazione in rettilineo, ma è già tutto risolto e abbiamo chiarito le cose. C'è stato un malinteso, ma stiamo tutti bene e continuiamo a lavorare nella stessa direzione". Innegabile, però, che Schumacher si sia risentito molto, e a ragion veduta, dato che ha rischiato grosso per una manovra molto pericolosa del compagno.

F1: Leclerc, 'ho provato a superare Gasly per il podio ma senza correre troppi rischi'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.