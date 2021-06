Superlega, l'Uefa sospende ogni procedimento di esclusione di Juve, Barcellona e Real Madrid dalla Champions

09 giugno 2021 a

La calma dopo l'uragano. Questo il senso che si desume dopo che l'Uefa ha fatto sapere che "relativamente all'operato di Barcellona, Juventus e Real Madrid nel contesto della Superleague: la Commissione di Appello ha deciso di sospendere ogni tipo di procedimento nei confronti dei club citati, e dunque, almeno fino a nuovo avviso, non ci sarà nessun procedimento disciplinare". Nel comunicato ufficiale si legge che: "A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Real Madrid e Juventus FC per una potenziale violazione delle norme UEFA legata al cosiddetto progetto ‘Superlega’, la Corte d’Appello dell’UEFA ha deciso di sospendere provvisoriamente il procedimento fino a nuovo ordine".

Una decisione era attesa prima dell'inizio dell'Europeo di calcio. I tre club ancora legati al progetto (Juve, Real e Barcellona, ndr) per adesso non rischiano di partecipare alla prossima Champions League. La Juve, quindi, come le altre due squadre parteciperà alla prossima Champions League. Nei giorni scorsi, Uefa e Fifa avevano ricevuto una notifica ufficiale da parte del Ministero di Giustizia svizzero che impedirebbe alle due federazioni di emettere sanzioni contro i club “ribelli”.

Una situazione che nasce dalla decisione del Tribunale di Madrid che si era espresso, lo scorso 20 aprile (subito dopo il lancio del progetto Superlega) con una misura cautelare che proibiva a Uefa e Fifa di bloccare il lancio della Superlega. Inoltre, Uefa e Fifa, secondo il tribunale di Madrid, non potranno imporre sanzioni a club e giocatori fino a quando il caso non sarà preso interamente in considerazione.

