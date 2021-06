Gigi Buffon al Parma, ora è ufficiale: "Superman è tornato a casa". Contratto di due anni e premio promozione

17 giugno 2021 a

a

a

Gianluigi Buffon torna al Parma dopo vent’anni. Il portiere ha firmato un contratto biennale con il suo club d’origine, dove concluderà la sua carriera. Ad annunciare l’arrivo di Buffon lo stesso club ducale con un video pubblicato sui profili social. “E’ tornato al suo posto. E’ tornato a casa”, è il messaggio pubblicato sui canali social. Nel video Buffon varca i cancelli del Tardini e con una pala inizia a scavare una buca nel campo, trovando uno scrigno con all’interno la maglia di Superman. Quindi risponde alla chiamata al telefono del presidente dei gialloblu Kyle Krause, usando le parole “I’m in”, ci sono.

Buffon accetta così l’ultima sfida della sua carriera: riportare il Parma in Serie A e poi giocare nella massima divisione da protagonista ancora per un anno, prima del ritiro. Ha già firmato un contratto biennale con premio in caso di promozione, fascia di capitano e posto nello staff tecnico al termine della carriera Alcuni giorni fa era stato chiaro: “Ci sono proposte allettanti, da squadre che giocheranno da protagoniste in Champions. Ho scartato l’idea di poterla vincere da secondo portiere, perchè l’ho fatto già alla Juve. Altrimenti c’è un ritorno alle origini, che smuove tante emozioni e sto prendendo in considerazione come le altre”.

Buffon e D'Amico paparazzati al ristorante. "Con chi stanno brindando". Scoop Chi: Juve, una foto pesantissima | Guarda

Cresciuto nel settore giovanile del club gialloblù, Buffon ha esordito in Serie A contro il Milan il 19 novembre 1995 (0-0 il finale al Tardini, anche grazie alle sue parate) all’età di 17 anni, 9 mesi e 22 giorni: da allora ha collezionato in totale 220 presenze con il Parma, vincendo anche una Coppa Uefa e una Coppa Italia. Parma che ha lasciato nell’estate del 2001 per tornarci questa estate, 20 anni dopo. "E ora continuiamo a divertirci...", ha scritto lo stesso Buffon su Twitter dopo l'ufficialità della sua nuova avventura.

Buffon, la nuova pista: addio Juventus ma non al calcio, un clamoroso finale di carriera (in Italia)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.