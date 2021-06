Gigi Buffon e Ilaria D'Amico paparazzati al ristorante: "Con chi stanno brindando". Scoop Chi: Juve, foto pesantissima

10 giugno 2021 a

a

a

"L'ultima cena" di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. I paparazzi del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini hanno pizzicato al tavolo di dehor di un ristorante a Torino l'ormai ex portiere della Juventus e la compagna, giornalista di Sky. La compagnia era "pesante", nel senso di prestigiosa: insieme a loro c'erano anche Andrea Agnelli, presidente della Juventus e amico personale di lunga data dell'ex numero 1 della Nazionale, e sua moglie Deniz Akalin.

"Era un grido d'allarme". Andrea Agnelli torna a parlare della Superlega e rivendica: "Ma quale colpo di Stato"

Tra un vino bianco e un brindisi, la serata è volata via a suon di "abbracci e sorrisi", si sottolinea, a conferma di come l'addio di Buffon al bianconero, e a 43 anni suonati, tutto sia stato tranne che traumatico o polemico nei confronti della società. Anche perché, peraltro, Agnelli già l0aveva riaccolto a braccia aperte nel 2019, dopo i 12 mesi di "esilio dorato" a Parigi in maglia Psg. Buffon e Agnelli avrebbero parlato di Juve, scelte e prospettive, a cominciare dal cambio in panchina tra Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri, non poco traumatico.





Come regalo, Gigi avrebbe regalato ad Andrea una sua maglia-ricordo. Un bel pensiero per due coppie "fac-simile", passate entrambe da un doloroso travaglio sentimentale e più o meno negli stessi mesi. Buffon fa coppia con Ilaria D'Amico dal 2014, dopo essersi separato da Alena Seredova, e nel 2016 i due hanno avuto un figlio, Leopoldo Mattia. Agnelli invece dal 2015 è legato alla ex modella turca Deniz, e nel 2017 è nata la loro bambina Livia Selin.

"Quest'uomo non esiste più per me". Ceferin a valanga su Andrea Agnelli: perché è diventata una questione personale

La Seredova invece è oggi legata ad Alessandro Nasi, ex manager Juve e cugino di Andrea Agnelli e John Elkann, che il patron di Fca vorrebbe riportare in bianconero proprio per sostituire Agnelli. Un bell'intreccio, insomma.

"Quest'uomo non esiste più per me". Ceferin a valanga su Andrea Agnelli: perché è diventata una questione personale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.