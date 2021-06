Gianluigi Buffon, la nuova ipotesi: addio Juventus ma non al calcio, un clamoroso finale di carriera (in Italia)

14 giugno 2021 a

Potrebbe andare incontro a un finale a dir poco romantico, la conclusione della strepitosa carriera di Gianluigi Buffon. Lo storico numero 1 della Nazionale per oltre un ventennio, ha infatti già detto (per la seconda volta) addio alla sua Juventus. Ora, Gigi potrebbe tuttavia accasarsi a Parma, per giocare nel secondo campionato italiano e chiudere la carriera nel posto dove tutto ebbe inizio. Fu proprio il Parma a lanciare tra i pali un Buffon 17enne, in un club pieno di fuoriclasse, vittorioso anche in Europa. Poco importa se ora i ducali militano in Serie B, Gigi non vuole proprio saperne di appendere i guantoni al chiodo.

Inoltre, l'alternativa sarebbe il Barcellona di Ronald Koeman. Tuttavia, Gigi ai blaugrana arriverebbe soltanto come vice-Ter Stegen, quindi senza un ruolo da vero protagonista. L'altro portiere da tempo nel mirino del Barcellona è l'altro Gianluigi: Donnarumma. Il Psg sta però limando gli ultimi dettagli per completare il trasferimento del classe 99', un'operazione che porterà circa 12 milioni di euro netti a stagione nelle tasche di Gigio. Si aspetta ormai soltanto il via per le visite mediche nel ritiro azzurro di Coverciano, con i medici del club parigino pronti a partire per l'Italia.

Il presidente del Paris Saint Germani, Nasser Al-Khelaifi dovrà tuttavia attendere ancora qualche giorno prima di poter ufficialmente abbracciare il gigante di Castellammare di Stabia. Gianluigi Donnarumma, erede in Azzurro di Buffon, sarà infatti impegnato con la Nazionale nella gara contro una temibile Svizzera, prevista per mercoledì 16 giugno 2021 alle 21.00. Chissà se il destino di Gianluigi Donnarumma lo avrebbe visto vestire la maglia bianconera se Fabio Paratici fosse rimasto a Vinovo. L'ex dirigente della Juventus è ora ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Tottenham. Insomma, il nuovo Gianluigi che avanza, mentre il vecchio sembra ormai inesauribile. A 43 anni suonati, Buffon è pronto per l'ennesima nuova, vecchia, avventura.

