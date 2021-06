Fiorentina, ecco spiegata la rottura con Gattuso: "Insulti a un membro della famiglia Commisso". Cosa c'è dietro

18 giugno 2021 a

Ha lasciato tutti di sasso l'improvvisa rottura di Gennaro Gattuso con la Fiorentina, a nemmeno due mesi dal suo approdo al club toscano. Manca ormai solo la firma sulla rescissione consensuale del contratto, ma un comunicato asettico della società gigliata ha già posto fine all'esperienza viola di Rino. Non sono stati subito chiari i motivi della frattura tra il tecnico calabrese è il presidente viola Rocco Commisso: presto sono iniziate le voci che parlavano di alcune nette divergenze tra i due riguardo a diverse operazioni di calciomercato. Secondo quanto lascia trapelare il Quotidiano Nazionale, dietro alla rottura dei due ci sarebbe una figura in particolare, quella del procuratore sportivo Jorge Mendes, di cui Gennaro Gattuso è anche assistito.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società viola avrebbe iniziato a farsi due conti in tasca riguardo ai giocatori richiesti da Gattuso, tutti della scuderia di Mendes. Per acquistarli, si dice, Commisso avrebbe dovuto sborsare una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Si tratta di cinque giocatori, a partire dal portoghese Sergio Oliveira, il cui trasferimento era legato a una particolare clausola legata alle tempistiche. L'operazione era da chiudersi entro domenica, altrimenti il prezzo non sarebbe più stato lo stesso. Questa la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e che ha portato poi a un confronto diretto tra la dirigenza viola e il manager portoghese. Confronto, culminato in una serie di insulti e parole sgradevoli nei confronti di un membro della famiglia Commisso.

Un incontro che mirava alla ricucitura di un rapporto in procinto di strapparsi e che invece ne ha causato la sua rottura totale. Commisso ha quindi chiesto di interrompere ogni trattativa che comprendesse giocatori di Mendes, garantendo comunque a Gattuso delle alternative di valore. Il tecnico calabrese non avrebbe accettato il dietrofront sui giocatori consigliati da Mendes, tanto da voler interrompere il rapporto con la Fiorentina. Ancor più rapido è stato invece il corteggiamento del Tottenham che, dopo il buco nell'acqua di Fonseca, vuole Rino sulla panchina per la prossima stagione. I viola ora pensano al rimpiazzo, si pensa a Rudi Garcia, ma piace anche tanto Vincenzo Italiano.

