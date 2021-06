Alex Harvill, tragedia nel motociclismo: morto dopo un salto di 46 metri, voleva battere il suo record mondiale

19 giugno 2021 a

Alex Harvill è morto giovedì 17 giugno dopo un incidente mentre si preparava per un tentativo di salto in moto da record mondiale. Harvill era al Moses Lake Airshow di Washington, dove gli spettatori stavano registrando i suoi salti di prova prima del tentativo di record mondiale. iFIBER One ha raccontato che il salto di prova che gli è stato fatale era il primo della mattinata e misurava 46 metri.

Nel video si vede Harvill guidare la sua moto attraverso un campo prima di lanciarsi da una rampa. Durante il suo salto, tuttavia, Harvill non raggiunge la meta e si schianta contro un cumulo di terra. Viene sbalzato in avanti dalla moto, con grande sorpresa delle persone che assistono. Ii testimoni hanno visto il casco di Harvill volare via dalla sua testa dopo l'incidente. Nel video si sentono gli spettatori urlare.

Il coroner della contea di Grant ha detto che Harvill, 28 anni, stava tentando un salto di prova quando si è verificato l'incidente. "Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e alle persone care di Alex», ha detto su Facebook l'ufficio dello sceriffo della contea di Grant. Dopo l'incidente, l'airshow in cui si stava svolgendo il salto ha promesso su Facebook di donare i proventi del salto alle spese mediche per Harvill. Il 12 maggio 2012, Harvill aveva stabilito un record mondiale al Toes Motocross Park di Royal City, Washington, con un salto a distanza dalla rampa allo sterrato, di 130 metri. Un anno dopo, ha conquistato il record mondiale di salto a distanza da terra a terra. Un mese fa aveva pubblicato sul suo sito web il suo obiettivo. "Cercherò un altro salto da record mondiale all'airshow di quest'anno qui a Moses Lake Washington. Questa volta sarà l'ufficiale del Guinness World Records per il tentativo di salto a distanza in moto "Ramp to Dirt", aveva scritto Harvill. Un ultimo salto fatale. Solo un mese fa, Harvill ha annunciato su Instagram la nascita di Watson Robert Harvill, il suo secondo figlio.

