Gennaro Gattuso scaricato dal Tottenham per frasi omofobe. Carolina Morace: "Tutto falso"

Gennaro Gattuso è ancora a spasso. Dopo aver rotto con la Fiorentina, ha perso l'occasione di firmare per il Tottenham, quando sembrava tutto fatto. Colpa della campagna dei tifosi degli Spurs contro Ringhio (l'hashtag #NoToGattuso ha spopolato su Twitter). Accuse di omofobia e razzismo, ma c'è invece chi lo difende. Carolina Morace ha fatto un post proprio su Twitter, in italiano ma anche in inglese sperando che il messaggio arrivi dove deve arrivare, schierandosi dalla parte dell'ex allenatore di Milan e Napoli: "Io e Rino Gattuso abbiamo lavorato insieme al Milan e non abbiamo mai smesso di scambiarci idee e competenze professionali. Gattuso è contro ogni forma di discriminazione ed è una persona dalle doti rare. Chi afferma il contrario non lo conosce". Chiaro no?", scrive l'ex calciatrice.

Intanto emergono nuovi particolari sulla rottura con la Fiorentina. Alla base della rottura ci sarebbe l’operazione Sergio Oliveira, assistito da Jorge Mendes che è molto vicino a Gennaro Gattuso. Lo scontro tra il tecnico e Commisso non è stato casuale. Il Porto aveva chiesto 20 milioni. Poi il club viola ha scoperto la richiesta di commissioni da parte di Jorge Mendes: otto milioni e su questa astronomica cifra è avvenuta prima la rottura sul giocatore e poi anche con il tecnico.

Rompere il contratto, scrive invece il Corriere della Sera era una delle intenzioni di Gattuso per volare al Tottenham che aveva mollato proprio in quelle ore la pista Fonseca dopo aver raggiunto un accordo verbale per un biennale.

