Euro 2020, Toloi non ha stupito solo Mancini. Assalto Juve all'oriundo dell'Atalanta

La Juventus tenta l'assalto a Rafael Toloi, uno dei pilastri della difesa dell'Italia di Mancini impegnata a Euro 2020. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023, l'Atalanta vuole assolutamente confermarlo. Ma le prestazioni dell'italo-brasiliano hanno convinto Max Allegri e la nuova dirigenza juventina a sondare il suo interesse per un trasferimento in bianconero. Il 30enne calciatore può infatti giocare sia al centro della difesa che sulla fascia destra, in una linea a quattro oppure a tre.

Non c'è ancora stato un confronto diretto con Toloi, ma la trattativa potrebbe fare dei passi avanti nei prossimi giorni, vista la settimana di riposo che attende gli azzurri prima degli ottavi di finale, sabato 26 giugno a Londra. Sarà determinante il volere dell'Atalanta, che dovrà fare una valutazione sui due anni che le restano di contratto con il giocatore e la possibilità di capitalizzarlo subito, visto il suo rendimento ad altissimo livello, per un valore intorno ai 18 milioni di euro.

Intanto Toloi, protagonista della vittoria contro il Galles, è stato uno anche cinque giocatori dell’Italia si sono inginocchiati prima del calcio d’inizio della partita per sostenere Black Lives Matter, il movimento attivista nato negli Stati Uniti e impegnato nella lotta contro il razzismo. A compiere il gesto prima di Italia-Galles sul prato dell’Olimpico di Roma sono stati infatti Federico Bernardeschi, Andrea Belotti, Emerson Palmieri, Matteo Pessina (l’autore del gol che ha deciso la sfida) e lo stesso Toloi, mentre gli altri giocatori dell’Italia non hanno partecipato. "Non mi sono ricordato in quel momento — ha ammesso a fine match Pessina in conferenza stampa —, ma poi mi sono reso conto e un secondo dopo l’ho fatto anche io".

