Euro 2020, Antonio Padellaro fa a pezzi Fabio Caressa: "Il senso del ridicolo, ecco perché ho tifato Galles"

22 giugno 2021 a

a

a

Sul Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro critica i commentatori Sky di Euro 2020, per l’eccesso di enfasi nel lodare l'Italia: "Tanto lo erano che ho tifato per il Galles nell’ultima partita della fase a gironi", ammette il giornalista. “Domenica sera era tale il fastidio per la fanfara della telecronaca Sky (ma anche la Rai, mi dicono, non era da meno) che mi sono sorpreso a tifare per i rubizzi gallesi. Empatia, lo confesso, provata anche nei confronti degli svizzeri mentre a frenarmi con i turchi è stata la faccia di Erdogan. Insomma, come tutte le fregole anche quella patriottarda ha un limite insuperabile: il senso del ridicolo”, ha scritto Padellaro.

"Lo spazzino Caressa nasconde Suarez contro il tappeto": bordata di Ziliani contro il collega

"Mi piace pensare che a Fabio Caressa (con Beppe Bergomi, eccellenti nelle analisi tecniche delle partite) venga un po’ da ridere nel declamare l’immancabile pistolotto iniziale con cui ci delizia dai Mondiali del 2006. Contro gli elvetici non c’era bisogno del Var per capire che Chiellini prima di segnare aveva toccato non una, ma due volte la palla con la mano, particolare che deve essere apparso insignificante al nostro per impedirgli di erompere in un terrificante “Chiooolliini”, e giù con l’epopea del valoroso Capitano che sfonda la trincea avversaria eccetera, mentre costui rinculava mestamente nella propria area”, scrive in punta di penna il direttore del Fatto.

"Niente Var?", "come gioca il calzio". Caressa-Bergomi, momento di follia in telecronaca: ma cosa dicono? | Video

"Con picchi di contagio nei giornali e nelle tv. Di cui però le principali vittime risultano essere Mario Draghi e Roberto Mancini, che sommersi dagli osanna per aver spezzato le reni al virus e a Pektovic, guardano ora piuttosto preoccupati alla prossima variante e al prossimo Belgio”, conclude Padellaro.

Video su questo argomento Caressa impreca in diretta dopo il palo di "Giak" Andrea Tempestini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.