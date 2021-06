Inghilterra prima, ci pensa Sterling. Croazia-show con Modric e Perisic, Scozia eliminata

22 giugno 2021 a

Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1

L'Inghilterra con il suo gioiello Sterling torna a ruggire, conquista il primo posto nel gruppo D e approda con il pieno di ottimismo e autostima agli ottavi di finale di Euro 2020 aspettando una big tra Germania, Portogallo e Francia. La formazione di Southage, apparsa più convincente e pericolosa in fase offensiva e mai così solida in difesa (zero reti subite come solo ai Mondiali storici del '66 e nella seconda fase a girone di Spagna '82), ha piegato la Repubblica Ceca per 1-0 grazie ad una rete firmata dopo poco meno di un quarto d'ora dal giovane attaccante del Manchster City. La Repubblica ceca ha pagato la poca aggressività in avanti e la scarsa brillantezza del suo goleador Schick uscito a meta ripresa senza aver mai inciso. Con questa sconfitta i cechi scalano al terzo posto nel girone, sorpassati dai vicecampioni del mondo della Croazia che a Glasgow supera la Scozia per 3-1 grazie ai suoi talenti migliori come Modric, autore di una rete capolavoro da far vedere nelle scuole calcio, e Perisic, che nella ripresa trafiggono i padroni di casa che erano riusciti con McGregor a pareggiare la rete del vantaggio di Vlasic al 17'. Per i cechi resta l'approdo agli ottavi come ripescata tra le quattro migliori terze avendo ottenuto quattro punti in classifica ma con il rischio di trovare una big sul suo cammino. Ma anche per gli inglesi il primo posto non faciliterà di certo il percorso. Gli attende un ottavo di finale nobile che esalterà un Europeo pronto ad entrare nella fase decisiva ad eliminazione diretta. Gli inglesi hanno comunque dato prova di grande compattezza e forza mettendo subito in discesa il match con un avvio arrembante. Sterling prima firma un palo e poco dopo va a segnare sfruttando un pregevole assist di Grealish al 12’ e a sbloccare la partita di testa. E' stata partita vera per almeno 45 minuti, poi il match e filato via senza grandi emozioni e con poco dinamismo da entrambe le parti. Delude Schick mentre mostra segni di risveglio Kane che ha provato nella prima frazione a rendersi un paio di volte pericolose.

Più viva e battagliera la sfida spareggio tra Croazia e Scozia cui non è bastato il sostegno della propria tifoseria a Glasgow. Troppa qualità nella squadra croata per provare ad accarezzare il sogno dio una storica qualificazione. Nella ripresa a prendere per mano i vicecampioni del mondo è la stella Modric, autore di una rete di antologia con un esterno destro dal limite dell'area perfetto che si infila alle spalle del portiere scozzese. Un gol da applausi cyui fa seguito la rete di testa del nerazzurro Perisic che chiude i conto dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato segnato dalla rete di Vlasic e dalla replica di McGregor che ha illuso la tifoseria scozzese. I croati dopo un avvio di Europeo incolore mostrano di aver acquisito nuova fiducia e si candidano ad essere una delle protagoniste della seconda fase.

