Sesso sfrenato e "proibito": la tv inglese senza tabù

Alla coppia protagonista dello show in onda in Uk su Channel 4 è stato infatti proposto di superare ogni limite e lanciarsi in un’orgia a cinque in una vasca idromassaggio. Al timore iniziale del povero Johnny ha risposto la ben più spigliata consorte che ha fatto capire al marito che quella sarebbe stata l’occasione della vita. Lo facciamo ora o non ci ricapiterà mai più (e chi può dirlo). Lasciapassare che la donna si è data per lanciarsi in effusioni lesbo, scambi di coppia che ovviamente hanno coinvolto pure il marito.

Niente sesso siamo inglesi? Forse una volta. E forse nei film “moralizzati” di oggi. Non certo in tv. Che si tratti di serie odi reality i contenuti a sfondo sessuale continuano a fare furore. L’ultima clamorosa notizia arriva dall ’Inghilterra dove il reality di coppia Open House – The great sex experiment continua a far parlare di sé. Il gioco psicologico - che in un certo senso somiglia molto al nostro Temptation Island, Forse giusto un pelino più carnale – questa settimana ha proposto a due concorrenti, la 37enne Sarah e il 43enne Johnny, un confronto senza esclusione di colpi con i tabù.

L’imperativo, insomma, per la tv è quello di andare oltre e darci dentro. Qualcosa che, chissà, potrebbe accadere ben presto anche nei reality italiani che, nei formati edulcorati e perbenisti, sembra affascinino sempre di meno. Il pubblico cerca morbosità. E all’estero non si fanno troppi problemi a offrirli. Chissà cosa ne penseranno dalle parti di Temptation Island che prenderà il via in prima serata su Canale 5 il prossimo 3 luglio, fra un mese esatto. Confermatissimo alla guida del programma Filippo Bisciglia che scalda i motori per una nuova estate che - se fossimo in Inghilterra - dovrebbe provare almeno ad essere ancora più calda di quella di Open House.

Temptation Island, di cui ancora non si conoscono i nomi delle coppie che saranno protagoniste di questa stagione, farà sicuramente il possibile. Del resto – a differenza di altri show – il pubblico resta affezionato e più che mai numeroso. Unico grande cambiamento per la nuova stagione sarà il set che, dopo oltre dieci anni, non sarà più a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, ma in un resort di Guardavalle Marina, località del catanzarese in Calabria che, volendo continuare a giocare con i doppi sensi, significa automaticamente più piccante. Chissà se sarà solo colpa della nduja?