Euro 2020, Mancini col dubbio Verratti-Locatelli a centrocampo: l'indizio su chi schiererà

24 giugno 2021 a

a

a

Sabato 26 giugno l’Italia affronterà l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020. Un appuntamento da non sbagliare per entrare nelle prime otto e iniziare a fare veramente sul serio: sul cammino degli azzurri ci sarebbe poi una tra Belgio e Portogallo, e a seguire eventualmente la Francia. Ma è inutile fare troppi calcoli, innanzitutto la nazionale allenata da Roberto Mancini deve vincere sabato.

L'Uefa abolisce la regola dei gol in trasferta: cosa succederà in caso di pareggio

Il ct si porta con sé un dubbio di formazione piuttosto importante: chi schierare a centrocampo? Detto che Jorginho e Barella sono i titolari inamovibili, il ballottaggio è tra Locatelli e Verratti. Quest’ultimo era il titolare designato, il giocatore di grande classe e esperienza da vendere che però si è fatto male lo scorso 8 maggio ed è rientrato contro il Galles. Locatelli ha invece impressionato nelle prime due partite di questo Europeo, ma non sarebbe poi così shoccante vederlo accomodarsi in panchina per far spazio a Verratti.

Ricordate gli inglesi costretti a fare "Heil Hitler"? Giocatori inginocchiati, il più inquietante dei precedenti

Scelta non facile, quella di Mancini. Nel frattempo il centrocampista del Psg ha caricato gli azzurri, e la sua intervista al sito della Uefa potrebbe essere presa come un indizio sul fatto che giocherà sabato: “Bisogna pensare in grande. Sarà una partita molto difficile, ma noi dovremo giocare sempre nello stesso modo, con la stessa cattiveria, la stessa voglia e lo stesso coraggio. In questo modo penso che potremo fare una grande gara e in futuro qualcosa di straordinario”.

Km percorsi? Tra i primi 100 c'è solo Jorginho: ecco il segreto del successo della Nazionale di Mancini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.