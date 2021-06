Euro 2020, contagiati 2mila tifosi scozzesi: il timore della Ue si è avverato

30 giugno 2021 a

Il Covid non si controlla. La conferma arriva da un dato sulla Scozia che scatena l'allarme per gli Europei di calcio in corso di svolgimento. Secondo il Dipartimento della Salute pubblica scozzese su 32mila cittadini scozzesi risultati positivi al Covid tra l’11 e il 28 giugno, 1.991 di loro hanno partecipato ad almeno un evento legato agli Europei, che fosse una partita a Hampden Park o Wembley, un evento nella fan zone a Glasgow Green, o un incontro informale in un bar o una serata in una casa privata per vedere la partita.

Quasi i due terzi di questi casi, 1.294, riguardano persone che si trovavano a Londra il 18 giugno, data della sfida della fase a giorni tra Scozia e Inghilterra; di questi, 397 erano seduti in tribuna a Wembley. A causa delle restrizioni legate alla situazione sanitaria, ai tifosi scozzesi erano stati assegnati solo 2.600 biglietti, il che non ha impedito a diverse migliaia di fan di invadere la capitale inglese per vivere l’evento da vicino.

Infine un ultimo dato, il 90% dei casi identificati legati agli Europei riguarda uomini, il 75% di loro è compreso in una fascia di età tra i 20 ei 39 anni. Intanto in Italia è scattato l'allarme in vista della partita di sabato 3 luglio in programma allo Stadio Olimpico, dove si giocherà l'ultima gara del torneo a Roma tra Inghilterra e Ucraina valida per i quarti di finale. Il governo di Londra ha invitato i tifosi inglesi a non viaggiare per l'Italia e tifare la loro nazionale da casa.

