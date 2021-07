Mediaset si prende Coppa Italia e Supercoppa e fa contenti tutti (tranne la Rai): quanti soldi ha messo sul piatto

01 luglio 2021 a

a

a

Oggi, primo luglio, è un gran giorno per Mediaset, che ha annunciato i palinsesti per la stagione televisiva 2021-22. Inoltre è emersa un’indiscrezione, lanciata da Calcio e Finanza: il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi avrebbe offerto 48,2 milioni di euro all’anno per assicurarsi i diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana per il prossimo triennio.

Inter, al via Interspac: ecco il questionario per sostenere l'azionariato popolare dei nerazzurri

Un colpo importante, che priva della Rai anche di queste competizioni: a Viale Mazzini hanno mantenuto soltanto i diritti radiofonici con un’offerta di circa 400mila euro a stagione. Complessivamente, quindi, la Lega di Serie A incasserà 48,6 milioni all’anno per Coppa Italia e Supercoppa italiana: secondo la stima di Calcio e Finanza, si tratta del 27 per cento in più rispetto al ciclo precedente, addirittura di un raddoppio rispetto ai 22 milioni del 2015-18.

Lo stemma nazista sulla maglia della Croazia, scoppia l'inferno a Euro 2020: ciò che fino a oggi era sfuggito a tutti

“Il maggior valore - si legge su Calcio e Finanza - è probabilmente dovuto al nuovo bando che ha messo in concorrenza i diversi operatori, e il nuovo format della competizione che farà scendere in campo già ad agosto le squadre di Serie A”. Il tabellone sarà infatti modulato in maniera diversa: 36 sono inserite direttamente, 4 invece provengono da un turno preliminare. Tutti i sei turni della Coppa Italia si disputeranno con gara unica, ad eccezione delle semifinali.

Tra due settimane il ritiro, e Cristiano Ronaldo... Caos-Juve, le ultime indiscrezioni sul portoghese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.