Euro 2020, Roberto Mancini gela Condò in diretta dopo Belgio-Italia: "Devi stare un po' calmo"

"Questa sera l'Italia ha giocato la più bella partita dal 2006 a questa parte". Paolo Condò, ex penna di punta della Gazzetta dello Sport oggi opinionista a Sky Sport, si complimenta con il ct Roberto Mancini durante il collegamento in diretta a botta caldissima dopo Belgio-Italia. Gli azzurri hanno appena vinto 2-1, schiantando di fatto la squadra numero 1 al mondo nel ranking Fifa e tra le grandi favorite del torneo, volando in semifinale (contro la Spagna di Luis Enrique) e rilanciandosi a loro volta come pretendenti a un titolo europeo che manca ormai dal 1968, mezzo secolo. L'entusiasmo, dentro il gruppo azzurro e fuori, tra opinionisti e semplici tifosi, è palpabile. E forse proprio per questo il Mancio gela Condò e predica prudenza: "Quella squadra ha vinto il Mondiale - risponde il Ct, a metà tra umiltà e scaramanzia -, bisogna stare un po' calmi, tranquilli".

Ciò non toglie nulla ai meriti del gruppo, anzi forse li esalta. "Oggi i ragazzi sono stati stupendi. Hanno disputato una grandissima partita, ma ne ero sicuro. Meritavamo di non soffrire così tanto". Unica nota stonata, sportivamente ma soprattutto umanamente, il grave infortunio subito dal terzino sinistro Leonardo Spinazzola. Il 28enne esterno della Roma, tra i grandi protagonisti di Euro 2020, si è rotto il tendine d'Achille a 10 minuti dalla fine ma questo l'allenatore ancora non può saperlo. Si temono guai muscolari, strappo o stiramento, che avrebbero in ogni caso pregiudicato la sua partecipazione al resto del torneo. "La dinamica del suo incidente non è stata bellissima - conferma Mancini, visibilmente scosso -. Ci dispiace tantissimo per il suo infortunio".

