Euro 2020, "chi è davvero Felix Brych". Ombre nere e accuse all'arbitro di Italia-Spagna: ci vogliono sbattere fuori?

05 luglio 2021 a

a

a

Roberto Rosetti, il capo degli arbitri Uefa, ha scelto anche per la semifinale Italia-Spagna di Euro 2020.uno dei peggiori arbitri europei a disposizione e sicuramente non potrà essere tacciato di nazionalismo. Così si esprime il Corriere dello Sport sulla designazione del tedesco Felix Brych per la partita di domani 6 luglio a Wembley.

Gli inglesi non vogliono i nostri tifosi a Londra: è la vendetta politica dopo le perplessità per il Covid

"In questo europeo, Brych sembrava con un piede sull’aereo per Monaco, dove ha studiato nel prestigioso Maximiliansgymnasium, una sorta di progetto scolastico classico europeo dove si studia anche latino (dalla terza elementare), greco (dalla terza media) più due lingue straniere obbligatorie (una è l’inglese) e dove ha conseguito la laurea in Legge all’Università di Ratisbona (pubblicata in un libro: Possibilità e limiti giuridici per le amministrazioni comunali di promuovere attività sportive), ricorda il Corriere.

Invece l'ex arbitro di Serie A, Rosetti, ora a capo degli arbitri europei lo ha scelto per la delicata sfida tra Italia e Spagna. Il tedesco ha diretto appena sabato sera Ucraina-Inghilterra all’Olimpico e prima ancora Belgio-Portogallo, e quindi farà tre gare in fila. Cinque gare in un torneo che ne vede sette a disposizione (tre nella fase a gironi, poi ottavi, quarti, semifinali e finale). Le critiche a Rosetti però sono perché, secondo il Corriere dello Sport, "Felix Brych è semplicemente scarso. Difficoltà nella rilevazione dei falli, conseguente gestione disciplinare (pensate a Belgio-Portogallo) assolutamente rivedibile. Ha già diretto Italia-Spagna, nel 2016. Graziò tre volte Diego Costa (manata volontaria a Bonucci da rosso diretto; insulto all’arbitro dopo un fischio, calcio al pallone per allontanarlo, era già ammonito), una Sergio Ramos (già ammonito, calcio volontario su Eder) su un rigore che non aveva visto e fu convinto dall’assistente Lupp, che sbagliò tutti i fuorigioco quella sera.

Video su questo argomento Italia-Belgio è appena finita: esplode piazza del Popolo, tifosi in delirio a Roma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.