Euro 2020, la sexy conduttrice belga prima ci sfregia con gli spaghetti e poi ci insulta pure: "Italiani cretini"

Prima ha sfidato l'Italia con un video simpatico e ironico, poi Eefje Depoortere, bella conduttrice tv belga, è stata travolta da sfottò e insulti. E così ha dovuto replicare. Alla vigilia della gara dei quarti di finale di Euro 2020 tra gli azzurri e i Diavoli rossi, la 34enne aveva pubblicato per i suoi 500mila fan su Tik Tok un breve video in cui "massacrava" gli spaghetti, piatto tipico italiano: prima li spezzava con sprezzo (più che sportivo, diremmo culinario), quindi li condiva (si fa per dire) con maionese, ketchup e patatine fritte (uno dei piatti-simbolo invece della cucina belga, non proprio rinomata). Doveva essere un viatico per il passaggio di turno della squadra di Lukaku, grande favorita, ma come noto ha portato male.

Gli uomini di Roberto Mancini hanno vinto 2-1, dominando più di quanto non dica il risultato, e molti tifosi italiani sui social, ringalluzziti, come prima forma di esultanza hanno pensato bene di inveire contro la povera Eefje. Non proprio il massimo della sportività per chi, in fondo, cercava solo un po' di pubblicità E dire che il video della Depoortere è stato condiviso da Claudio Marchisio, ex centrocamista di Juve e Nazionale, e pure da Khaby Lame, giovanissimo tiktoker italiano secondo al mondo per numero di fan. Insomma, da quel punto di vista obiettivo raggiunto.

Quello che non poteva immaginare (o forse sì) era la reazione a suon di volgarità e parole becere piovutegli addosso. Tanto da costringerla a rimediare con un video in cui, altrettanto ironicamente, riattacca gli spaghetti con del nastro adesivo. Infine, dichiarando il suo amore per l'Italia, ha però tirato le orecchie ai fan più esagitati e meno educati riprendendo proprio un famoso detto italiano: "La mamma dei cretini è sempre incinta". In teoria una mano tesa verso i vincitori, nella pratica potrebbero arrivarle altri attacchi ben poco simpatici.

