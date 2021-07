Euro 2020, Leonardo Spinazzola e l'infortunio contro il Belgio: "Se la fortuna ti assiste...", la sconcertante domanda del giornalista

06 luglio 2021 a

a

a

"Intervento riuscito perfettamente", scrive Leonardo Spinazzola su Instagram, pubblicando una foto che lo ritrae sorridente e con il pollice alzato nel letto d'ospedale. La gravità dell'infortunio riscontrato venerdì 2 luglio 2021 a Wembley nel quarto di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia (vinto 2-1 dagli Azzurri), si era infatti capita sin da subito: rottura del tendine di Achille e almeno 6 mesi per recuperare completamente. A gara ancora in corso e con il numero 4 dell'Italia a terra, la sorella del portiere Belga, Valerie Courtois, si è resa protagonista di un imbarazzante siparietto. "Noi li chiamiamo trucchi del mestiere", ha commentato la permanenza a terra del giocatore della Roma su Instagram.

Wimbledon, Berrettini travolge Ivashka 3 set a 0: un italiano ai quarti di finale dopo 23 anni

Forse poco convinta dell'entità dell'infortunio, la sorella dell'estremo difensore belga, Thibaut Courtois, si è lasciata andare a dichiarazioni poco rispettose nei confronti di una delle più grande sorprese dell'europeo. Purtroppo, non si è trattato di una simulazione e il giocatore è quindi stato trasportato fuori dal rettangolo di gioco in barella e con le mani sul volto. A quel punto, Valerie Courtois ha capito di aver malinterpretato l'episodio, pubblicando in seguito le proprie scuse in una story su Instagram. "Mi dispiace tanto scoprire dell'infortunio di Spinazzola. Mi scuso per la mia reazione in quel momento e spero assolutamente che abbia una pronta guarigione".

"Spesso il più criticato...". Ora tutti muti, Roberto Mancini al fianco di Ciro Immobile: la profezia del Ct

Aveva fatto discutere anche un'altra dichiarazione, questa volta di un giornalista che, in conferenza stampa poco dopo l'incontro inaugurale della competizione vinto dagli Azzurri per 3-0 contro la Turchia, aveva chiesto a Spinazzola (Man of the match): "Se la salute ti assiste, puoi dimostrare di essere in questo europeo uno dei migliori terzini sinistri in circolazione?". "Non capisco perché sempre questa salute...", aveva risposto Spinazzola leggermente stizzito, ma sempre con tono gentile e con un grande sorriso stampato sul volto. L'Europeo di Spinazzola è quindi finito anzitempo, lasciando un grande vuoto sulla fascia sinistra azzurra. L'Italia affronterà stasera, martedì 6 luglio 2021, la Spagna di Luis Enrique per un posto in Finale. La fascia verrà presidiata dall'italo-brasiliano Emerson Palmieri.

Prima ci sfregia con gli spaghetti e poi ci insulta pure: "Italiani cretini", l'ultimo sfregio della sexy-conduttrice belga | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.