Euro 2020, Alice Campello e la vergognosa accusa degli spagnoli alla modella italiana: "Cos'è lei per Morata"

Ci mancava il fango spagnolo su Alice Campello. La splendida modella italiana, star di Instagram, è la moglie di Alvaro Morata, centravanti della Juventus e delle Furie rosse. E la stampa iberica ha pensato bene di prendersela con lei per avvelenare il clima alla vigilia di Italia-Spagna, attesissima semifinale di Euro 2020 in programma tra poche ore, la sera del martedì 6 luglio.

Se Sergio Viñas spende parole di rispetto e stima per Bonucci e Chiellini ("L’Italia trionfa, l’Italia fallisce, l’Italia rinasce e Bonucci e Chiellini sono sempre lì, filo conduttore tra il declino della generazione campione del mondo di Buffon, Gattuso, Pirlo e De Rossi e l’emergere della nuova e moderna Nazionale di Donnarumma, Jorginho, Verratti e Insigne, una minaccia per la Spagna"), l'argentino Minuto Neuquén la butta sul sessismo andante definendo la Campello il "tallone d’Achille" di Alvaro.

"Il confronto suscita sentimenti contrastanti in Morata, poiché sua moglie, Alice Campello, è italiana", scrive Abc che invece chiama l'italiana "il talismano" del bomber ex Real Madrid. In generale, anche da parte dei tifosi spagnoli, piovono critiche e malignità sulla modella accusata ora di "usare" Morata a fini social, ora di condizionarne il rendimento in campo distraendolo a suon di lusso e post "frivoli" che poco hanno a che vedere con il calcio.

Accuse bizzarre, visto che praticamente ogni calciatore, su Instagram, fa sfoggio di vita lussuosa e mondana. Vuoi vedere che se Morata non rende è colpa della moglie?

