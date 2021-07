Euro 2020, lo spagnolo Piqué "rosica": "Perché l'Italia è stata avvantaggiata ai rigori". L'ultima perla

07 luglio 2021 a

È stata una semifinale degli Europei al cardiopalmo quella andata in scena ieri, martedì 7 luglio 2021 a Wembley. Un incontro sudato fino all'ultimo secondo, e che ha visto l'Italia di Roberto Mancini strappare uno dei due biglietti in palio per la finalissima di domenica. Sono bastati gli errori degli spagnoli Olmo e Morata per consentire a Jorginho di mettere a sedere Unai Simon e andare a festeggiare con i propri compagni sotto la curva Azzurra. Delusione per gli spagnoli, che rimpiangono anche qualcosina. Con il pallino del gioco in mano per quasi tutta la partita, alla fine hanno pesato le occasioni sprecate dagli iberici.

C'è chi però non ha preso così sportivamente l'uscita da Euro 2020. Gerard Piqué, storico difensore centrale del Barcellona e ex perno della Selecciòn, ha infatti commentato con tono d'accusa il passaggio dell'Italia. Il motivo della polemica, consisterebbe nella modalità in cui si sono svolti i tiri di rigore. "Non è un caso che nelle quattro sfide in cui si è andati ai rigori tra Euro 2020 e Copa America, abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più possibilità di vincere e non trovo giusto che in una competizione del genere un sorteggio ti faccia partire svantaggiato", ha scritto Piqué su Twitter.

Una sconfitta dal sapore amaro anche perché, tirando le somme, la Spagna avrebbe sicuramente meritato miglior fortuna. Insomma, mors tua vita mea. Le dichiarazioni di Piqué sono invece soltanto inutili polemiche? Un briciolo di verità nelle sue affermazioni c'è. Secondo uno studio pubblicato dall'American Economic Association che ha esaminato le più importanti partite disputate sul globo tra il 1970 e il 2000 che si sono risolte con i tiri dagli undici metri. Dallo studio è emerso che nel 60% dei casi, chi calcia il primo rigore vince poi anche la partita. Questo il motivo per cui il blaugrana ha parlato di ingiustizia. Anche se in fondo, il vero motivo sembra quello di non aver ancora metabolizzato la sconfitta della sua Spagna.

