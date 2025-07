Andrea Delmastro contro Elly Schlein: "Ha scordato quando diceva che lo chiede l'Europa?"

Uno scivolone: Elly Schlein prende ad esempio il Paese che da mesi è nell'occhio del ciclone, la Spagna. La segretaria del Pd indica nella Spagna un esempio virtuoso da seguire. Tutto vero. Secondo la leader dem, l’economia spagnola è una delle più dinamiche d’Europa, grazie a riforme concrete: "Il governo spagnolo ha facilitato un patto tra imprese e sindacati per ridurre i contratti precari e ha incrementato del 50% il salario minimo". Per Schlein la Spagna sta investendo seriamente in politiche industriali, con incentivi mirati e interventi strategici sui costi energetici. "Questo è l’approccio giusto per sostenere l’economia reale. L’Italia, invece, rischia di rallentare dopo il PNRR se non si impegna per una nuova fase di investimenti europei comuni".

A riportare la dem alla realtà, ecco che ci pensa Andrea Delmastro. Attraverso un post su Facebook, il deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia cita qualche numero. E la gaffe per la piddina è servita. "Non passa giorno che la segretaria del Pd Elly Schlein non dica a Giorgia Meloni che farebbe meglio a ispirarsi al socialista Pedro Sanchez. Oggi - tuona Delmastro -, la Commissione UE ha bloccato alla Spagna un miliardo di euro della quinta rata del PNRR per due impegni non rispettati, mentre l'Italia nei giorni scorsi ha incassato la settima rata da 18 miliardi. Se il modello spagnolo è non stabilizzare i precari, fa bene Giorgia Meloni a non ascoltare Elly Schlein. Si saranno forse dimenticati di quando dicevano 'ce lo chiede l'Europa?'".