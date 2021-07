Euro 2020, i "bollori" privati di Jorginho: la traduttrice e quel figlio avuto quando... Indiscrezioni clamorose sotto alle lenzuola

08 luglio 2021 a

Jorginho è il faro della Nazionale italiana, l’uomo da 56 partite stagionali che ha vinto la Champions League con il Chelsea e adesso è a un passo dal sogno di trionfare anche a Euro 2020 con gli azzurri. Martedì sera la sua esecuzione perfetta dal dischetto ha permesso alla squadra di Roberto Mancini di battere la Spagna ai rigori e di accedere alla finalissima di Wembley, in programma domenica 11 luglio contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

“Tanto è freddo sui rigori quanto è caldo tra le lenzuola”, titola maliziosamente Dagospia in merito alla vita sentimentale piuttosto turbolenta dell’italobrasiliano. I tabloid inglesi erano molto interessati a Jorginho per un presunto flirt con la traduttrice del Chelsea, che sarebbe avvenuto mentre la compagna era già incinta. E la sua compagna non è proprio una qualsiasi: si tratta di Catherine Harding, ex dell’attore Jude Law, che ha dato alla luce il terzo figlio del calciatore azzurro.

I due precedenti li aveva avuti dall’ex moglie Natalia Leteri. Adesso Jorginho e la Harding stanno insieme e sembrano aver scacciato definitivamente ogni tipo di gossip, ma la vita sentimentale turbolenta del calciatore è tornata in auge per via dei ritratti a lui dedicati che si sprecano in questi giorni. Tra l’altro la freddezza mostrata dal dischetto contro la Spagna potrebbe valergli la spinta decisiva verso il Pallone d’Oro, per il quale sarebbe un serio candidato se l’Italia dovesse completare il capolavoro in finale.

